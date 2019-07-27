游泳》拒合照風波持續延燒 孫楊爆氣回應了

霍頓（左）在男子自由式接力決賽中再次與孫揚（右）碰頭。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆世界游泳錦標賽因澳洲泳將霍爾頓（Mack Horton）不願與孫楊同台而引起的軒然大波愈演愈烈，7月26日裡兩人也再次在男子自由式接力決賽碰頭，最後澳洲隊以金牌作收，中國隊則拿下第六名，雖然沒有再度出現需要合照的機會，但孫楊在賽後接受中國媒體訪問時仍在隱忍多時後，面對這次的風波做出回應。

世錦賽男子4X200公尺自由式決賽於昨日登場，澳洲隊最後以7分00秒85獲得金牌，俄羅斯則以7分01秒81屈居第二，美國隊奪下銅牌，成績為7分01秒98。中國隊派出季新杰、汪順、徐嘉余以及孫楊，最後以7分04秒74僅獲得第六名，無緣奪牌。

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擔任最後一棒的霍頓抵達終點後也揮拳慶祝，並開心表示：「這是很好的結果，擔任最後一棒總是特別艱難。」

然而，本次的風波卻沒有因為中國隊未能奪牌而暫時畫下句點，孫楊在賽後接受《人民日報》記者訪問時，似乎已經克制不住累積多日的情緒突然說道：「我想我能堅持到今天，也是因為我有一顆強大的內心。全世界有這麼多游泳運動員，我想單憑這幾個運動員他們想要影響我，這是很難的。」

孫楊接著表示，他不想隨之起舞、一一做出回應，國際泳聯已經證明自己並沒有違規，「我想我說的都是有理有據的，每句話都是實話，沒有造謠。我認為我現在做的事是在維護每個運動員的權益，也是在維護我自己。因為我認為我能堅持到現在不應該受到這樣的侮辱和詆毀。」

澳洲隊開心收下男子自由式接力金牌。（法新社）

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