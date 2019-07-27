MLB》墨菲轟三分砲狂灌6打點 洛磯10分痛宰紅人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯今作客辛辛那提打爆紅人，一壘手墨菲（Daniel Murphy）轟大號三分砲共灌進6分打點，加上布雷克蒙（Charlie Blackmon）繳5支3、達爾（David Dahl）轟兩分砲，終場洛磯以12：2痛宰紅人，拿下系列賽首戰。

開賽洛磯開路先鋒布雷克蒙就敲安上一壘，接著艾倫納多（Nolan Arenado）獲四壞球保送，下一棒墨菲第一球就出手，並敲出中右外野方向全壘打，一舉攻下3分。第4局輪到達爾轟兩分砲，加上布雷克蒙的打點，洛磯單局再攻3分取得絕對領先優勢。

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8局結束洛磯握有4分領先，九局上紅人休斯（Jared Hughes）登板，不過狀況低迷，被布雷克蒙、艾倫納多及墨菲等敲出6安打、送出1保送後才結束洛磯最後攻勢，洛磯9局上又下6分大局。

洛磯先發馬奎茲（German Marquez）主投7局，被敲5安打失2分，並送出7三振，奪下本季第10勝。紅人先發卡斯提歐（Luis Castillo）投5局被敲8安，失了6分皆責失、丟出6三振，吞下敗投。

墨菲灌進6打點。（法新社）

洛磯奪冠功臣布雷克蒙（左）、墨菲（中）、艾倫納多（右）。（USA TODAY Sports）

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