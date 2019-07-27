MLB》洋基先發繼續崩！貝茲單場三響砲轟垮世仇（影音）

〔體育中心／綜合報導〕「基襪大戰」第二戰繼續在芬威球場登場，洋基輪值持續出狀況，先發投手派克斯頓（James Paxton）主投4局失7分，被擊出4發全壘打，其中包括貝茲（Mookie Betts）的三響砲，終場紅襪就以10：5收下勝利，系列賽先搶下兩勝。

擔任開路先鋒的貝茲在1局下與派克斯頓纏鬥7球後，一棒將球送往綠色怪物、也助球隊先馳得點，一出局後紅襪再靠著馬丁尼茲（J.D. Martínez）的兩分砲拉開差距，取得3：0領先。3局下貝茲複製相同的劇情，身為首名上場的打者，再敲一分陽春彈，接著柏格茲（ Xander Bogaerts）與馬丁尼茲再補上連續安打，比數拉開為5：0。下個半局，貝茲再度上場打擊，他在一壘有人情況下敲出一發兩分砲，助紅襪取得7分領先。

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6局下，貝茲在兩人出局後補上一支二壘安打，再賺一分打點，他此役5支4、賺進5分打點，賽後打擊率為0.289，這也是他生涯第五度擊出單場三響砲，除持續刷新個人保持的隊史紀錄外，也正式成為大聯盟史上第8位能有如此紀錄的球員。

洋基本場比賽打線受到凱許納（Andrew Cashner）壓制而熄火，一直到後半段才有攻勢，靠著英卡納西恩（Edwin Encarnacion）、葛瑞戈爾斯（ Didi Gregorius）與沃伊特（Luke Voit）的連續安打得到1分，7局上再靠著凱許納出現狀況攻下2分，9局上雖因紅襪牛棚不穩，一度出現無人出局滿壘的大好反攻情勢，不過最後該局只拿下2分，無緣逆轉。

主投4局失7分的派克斯頓苦吞本季第6敗，從金鶯交易而來的凱許納今天繳出6.2局失3分的優質先發，拿下來到紅襪的第1勝，也是本季第10勝。

擊出三響砲的貝茲賽後開心慶祝。（美聯社）

派克斯頓遭無情砲轟，苦吞本季第6敗。（今日美國）

凱許納喜收來到紅襪的首勝。（美聯社）

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