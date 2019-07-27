羽球》自作聰明分析小戴失利原因 中國球迷慘遭自家網友砲轟

戴資穎昨在日本賽八強止步，世界球后也遭日本名將山口茜篡位。（資料照，Badminton Photo提供）

〔體育中心／綜合報導〕戴資穎昨在超級750系列日本公開賽8強戰，鏖戰3局後爆冷不敵李文珊無緣晉級，日本地主山口茜篡位成功，世界球后寶座確定不保，而今有中國球迷也在《愛羽客》PO文自作聰明分析，表示「臨近奧運年，小戴成績卻一年不如一年」，沒想到卻馬上遭自家網友留言抨擊。

戴資穎過去和李文珊7度交手，小戴取得對戰6連勝，上次輸球已是2014年全英公開賽，不過小戴這次狀況不佳，鏖戰三局後仍不敵有備而來的李文珊，隨後日本名將山口茜扳倒印度一姐辛度，確定下週將擠下小戴，重返球后寶座。

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一名中國球迷「一路練步法」PO文指出小戴丟掉球后寶座的三個原因，不但批評小戴狀態時好時壞，認為她想打就打，不想打就不打，沒有集體榮譽感，最後甚至直接說，「台灣這邊要求不像中國國羽這麼嚴格，運動員沒有那麼大的奪冠壓力，所以才比較隨性。」

不過文章卻馬上引起討論，雖有幾名網友認同他的論點，不過大多數留言的中國網友卻紛紛替戴資穎報不平，「她自己都說對這個地位沒有什麼特殊看法…」、「輸贏對小戴來說很隨性，不要把我們的想法強加在她身上」。

還有網友直接砲轟PO文球迷，「依瑟儂不是天才嗎？不是世錦賽冠軍嗎？她不是也早早輸球回家了嗎？大家是對小戴期望太高了，導致她成績稍微有點波動就口誅筆伐的……試想當年拿督世錦賽前有幾場比賽打的林丹和諶龍單局不過10分，還是決賽，然而接下來世錦賽還是輸了……一場球能說明什麼？」

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