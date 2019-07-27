MLB》柳賢振6.2局優質先發無關勝敗 透納開轟道奇險勝國民

柳賢振今天繳出6.2局失1分的優質好投，可惜7局下遭遇小亂流，最後無緣勝投。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇和國民三連戰首戰，韓籍投手柳賢振今天繳出6.2局失1分的優質好投，可惜7局下遭遇小亂流，加上隊友火力支援來得太晚，道奇終場雖以4：2擊敗國民，但柳賢振最後無關勝敗，不過他7月4場先發全部都是優質先發，目前仍以1.74防禦率穩居大聯盟防禦率王。

道奇首局先靠貝林傑（Cody Bellinger）的適時安打先馳得點，1局下讓國民三上三下的柳賢振，雖然在2局下遭遇小亂流，連續被鈴木清和多齊爾（Brian Dozier）敲出安打上壘，不過接下來他回穩，用滾地求解決羅布列斯（Victor Robles），化解失分危機。

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之後柳賢振穩定下來，從第3局到第6局都沒讓對手有任何得分機會，直到第7局他上場續投，先被多齊爾與羅布列斯連敲2安後，帕拉（Gerardo Parra）犧牲觸擊造成道奇三壘手透納（Justin Turner）失誤形成滿壘，下一棒T.透納（Trea Turner）擊出三壘滾地球，道奇在本壘抓到跑者搶下第一個出局數，不過接下來柳賢振卻被伊頓（Adam Eaton）敲出安打，讓國民將比分追成1：1平手。

羅布列斯回本壘得分後，帕拉也趁勢搶攻本壘，不過在經重播輔助判決後改判出局，成為此局第2個出局數。而柳賢振此時被換下場休息，改由凱利（Joe Kelly）接替登板，雖然成功中斷國民攻勢，不過柳賢振勝投也飛了。道奇8局上靠著透納的3分砲要回領先，不過9局下被國民追回1分，好在簡森（Kenley Jansen）即時回穩，道奇才驚險以4：2收下勝利。

透納8局上轟出致勝3分砲，幫助道奇要回領先優勢。（歐新社）

柳賢振今投6.2局用103顆球，有69顆好球，被敲8安失掉1分，送出4次三振，投出1次保送，無關勝敗，賽後防禦率為1.74，繼續穩坐聯盟防禦率王。凱利（Joe Kelly）投0.1局無失分獲本季第4勝，簡森則收下第25次救援成功。

國民先發桑契斯（Aníbal Sánchez）投7局失1分飆6K同樣無關勝敗，西普（Tony Sipp）一個打者都沒解決失2分2分自責，吞本季第4敗。

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