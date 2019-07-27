MLB》「Z魔神」好投被砸鍋 馬林魚再見犧牲打逆轉響尾蛇（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今推派王牌投手「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）掛帥先發，主投6局僅失1分，下場時還以2：1領先，只可惜9局下半阿爾法洛（Jorge Alfaro）和拉米瑞茲（Harold Ramirez）接連的高飛犧牲打攻下2分，終場馬林魚以3：2成功逆轉響尾蛇，拿下近期的3連勝。

葛蘭基主投6局僅失1分，只可惜牛棚砸鍋無關勝敗。（美聯社）

首局馬林魚就靠著渥克（Neil Walker）的高飛犧牲打突破葛蘭基的投球先馳得點，不過2局上半葛蘭基打出帶有1分打點的二壘安打，自己幫自己打進追平分。4局上半蘭姆（Jake Lamb）先是敲出3壘安打，阿米德（Nick Ahmed）再以滾地球出局打回三壘上跑者，響尾蛇2：1超前比數。

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兩隊記分板一路掛蛋到9局下半，馬林魚的庫柏（Garrett Cooper）率先擊出二壘安打，下一棒的渥克選到保送，接著卡斯楚（Starlin Castro）打出一壘安打形成無人出局滿壘的局面，由阿爾法洛的高飛犧牲打追平比數，且推進隊友至三壘，最後再由拉米瑞茲的再見高飛犧牲打打回致勝分，最終馬林魚以3：2逆轉擊敗響尾蛇，讓6局好投的葛蘭基無緣本季第11勝。

拉米瑞茲（圖右）本場擊出再見高飛犧牲打。（法新社）

另外6局上半2出局一壘有人時發生一個關鍵的play，馬林魚的右外野手安德森（Brian Anderson）以精彩的飛撲接殺看似可能形成的長打，若這一球沒接殺而讓球滾到全壘打牆將可能失分。

（影片來源：大聯盟官網）

響尾蛇先發投手葛蘭基主投6局被敲4安失1分無關勝敗，前國聯救援王霍蘭（Greg Holland）僅抓到1個出局，失2分吞下本季第2敗和第5次救援失敗。馬林魚先發投手阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）主投6局被敲5安失2分無關勝敗，後援1局0失分的奎哈達（Jose Quijada）幸運地收下本季首勝。

馬林魚先發投手阿爾坎塔拉投6局失2分。（法新社）

霍蘭本場吞下救援失敗和敗投。（法新社）

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