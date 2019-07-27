MLB》大谷猛敲三壘打終結安打荒 天使不敵金鶯（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使與金鶯結束16局大戰後今日續戰，已經連兩天無安打的大谷翔平今日擔任第三棒指定打擊，第二打席敲出一支深遠的三壘安打，總計今天4支1、賽後打擊率0.293。天使終場則以3：9敗給金鶯、吞下二連敗。

金鶯先發沃切喬斯基（Asher Wojciechowski）跳出來拯救昨日燃燒殆盡的牛棚，前三局上演無安打比賽，直到第4局面對大谷翔平首顆球就被逮中、敲出三壘安才破功，此役天使僅靠一壘手蔡斯（Matt Thaiss）的兩分砲與外野手厄普頓（Justin Upton）的陽春彈攻下分數。

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大谷翔平在四局下敲出三壘安打。（法新社）

反觀天使先發卓皮安諾（Nick Tropeano）完全抵擋不住金鶯的砲火，二局上出現控球不穩的問題，共計送出兩次保送、被敲三支安打，包括努內茲（Renato Nunez）的三分砲在內，讓金鶯攻下6分大局，讓金鶯在二局上打完就取得7：0領先，9局上曼西尼（Trey Mancini）再補一支兩分砲，金鶯終場就以9：3拿下勝利。

天使先發投手卓皮安諾主投5局被敲出6支安打、送出3次保送，失掉7分，賽後防禦率高達9.88苦吞本季首敗。金鶯先發沃切喬斯基7局好投只失2分，賽後防禦率3.60，拿下本季第2勝。

努內茲在二局上敲出三分砲助球隊奪勝。（今日美國）

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