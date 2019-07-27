中職》中信兄弟找來新洋投布瑞特 預計於週一抵台

中信兄弟今天宣布和新洋投布瑞特簽約。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中信兄弟今天宣布和新洋投布瑞特（Brett Oberholtzer） 簽約，布瑞特將於週一（7/29）抵台，待體檢通過後將至中信兄弟二軍報到。

布瑞特為美國籍，30 歲，185 公分，102 公斤，左投左打。2013至2016 年於大聯盟出賽 82 場，其中 44 場為先發出賽，曾效力過太空人、海盜和天使體系，合計324 局，拿下 14 勝 23 敗，防禦率 4.36，每局被上壘率 1.332。

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布瑞特今年都在大西洋聯盟出賽，效力薩默塞特愛國者，出賽 14 場皆為先發，77.1 局繳出 7 勝 1 敗成績，送出 70 次三振、24 次保送，防禦率 3.49，每局被上壘率 1.395。

布瑞特在該隊是主力先發，拿到的7勝能在聯盟排前三，和布瑞特同隊的前中職洋將則有前兄弟左投銳力。銳力在墨聯發展不順，但回到獨盟出賽7場拿2勝，日前還有過投滿9局無安打、無保送，但延長賽退場後球隊輸球，無緣完全比賽。

中信兄弟現有3名洋將是萊福力（Mitch Lively）、紐維拉（Elih Villanueva）及赫猛（Casey Harman），中信兄弟球團期望4人能良性競爭。

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