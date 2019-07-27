MiLB》接殺還全壘打？外野手沒收全壘打跌出牆外引熱議（影音）

ICYMI: Jumbo Shrimp Stone Garrett made yet another case to be on the #SCtop10 with this flying catch to end the third inning. : @Roger_Hoover @ESPNAssignDesk pic.twitter.com/Mb8BSCGqoz — Jacksonville Jumbo Shrimp （@JaxShrimp） July 27, 2019

〔體育中心／綜合報導〕是接殺還是全壘打？今天在小聯盟2A賽事中馬林魚外野手嘉瑞特（Stone Garrett）上演美技守備，沒收了對手可能的全壘打，不過因為他跌出全壘打牆外，這個play也引起討論。

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此役馬林魚迎戰釀酒人，2局上釀酒人捕手麥克杜威（Max McDowell）擊出超過全壘打牆外的飛球，嘉瑞特一躍而起接殺了這球，賞釀酒人三上三下。不過這一跳也跳出全壘打牆外，還「倒頭栽」在牆外草地上，接到球的同時是雙手落地，而非雙腳。

這個play因為嘉瑞特幾乎是在全壘打牆外接到球而引發討論，因為美職規則中寫道，野手接殺場外飛球，至少要有一支腳或雙腳踩在界內或在上方，包含圍牆的邊緣。除非是接殺後才跌進休息區或是死球區域，這樣才算接殺。

類似的例子在大聯盟也出現過，2017年印地安人外野手傑克森（Austin Jackson）沒收了紅襪拉米瑞茲（Hanley Ramirez）可能的全壘打並翻出牆外，紅襪教練立刻提出挑戰，經過重播畫面確認傑克森先接到球才掉出牆外，因此是一次成功的接殺。

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