日本賽》桃田賢斗45分鐘扳倒印度好手 明與「印尼柯震東」爭冠

球王桃田賢斗擊敗印度好手挺進冠軍賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列日本公開賽，日本球王桃田賢斗上週在印尼賽爆冷不敵中國黃宇翔，今4強在自家主場出戰拒絕再爆冷，以21：18、21：12擊落二擊敗印度選手帕拉內斯（Sai Praneeth B.），率先挺進冠軍戰。

球王桃田今在4強賽，碰上世界排名第23的印度選手帕拉內斯，兩人生涯4次交手各拿2勝2敗，首局桃田很快就取得領先，不過打到11：6時，帕拉內斯卻連趕5分將比數追平，好在桃田即時回穩，先拿4分將比分拉開，接下來穩住陣腳以21：18，搶下首局。

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次局兩人你來我往展開激戰，兩人打到5：5時，帕拉內斯先搶下4分取得9：5領先，不過桃田接下來找回好手感，先打出一波6：0攻勢要回領先，帕拉內斯雖然一度追到僅剩2分落後，不過桃田接下來連拿7分，打得帕拉內斯毫無招架之力，第二局再以21：12搶下，直落二扳倒印度好手晉級。

而另一場男單4強賽，由「印尼柯震東」克里斯蒂（Jonatan Christie）以21：14、21：14擊敗丹麥選手約根森出線，明將在男單冠軍戰對決世界球王桃田賢斗。

印尼克里斯蒂擊敗丹麥好手，明將在冠軍戰對決球王。（法新社）

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