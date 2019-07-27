MLB》肯恩超狂美技抓雙殺 釀酒人逆轉小熊奪2連勝（影音）

肯恩（圖中）今有一次外野美技接殺，且抓到離壘過遠的跑者。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯中區強權內戰，釀酒人主場迎戰小熊， 小熊先是靠著柏特（David Bote）的兩分砲突破僵局後，釀酒人再於7下、8下兩個半局反攻3分逆轉戰局，9上再由終結者哈德（Josh Hader）成功關門，終場釀酒人以3：2擊敗小熊收下近期的2連勝。

釀酒人中外野手肯恩（Lorenzo Cain）首局就展現精彩美技，1人出局一壘有人的情況下，瑞佐（Anthony Rizzo）擊出中間方向的小飛球，肯恩在球落地前飛撲接殺後快傳一壘，抓到離壘過遠的跑者布萊恩（Kris Bryant），完成一次精采的「另類」雙殺打。

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（影片來源：大聯盟官網）

6局上半柏特瞄準一顆四縫線的快速球大棒一揮，球直飛越中外野大牆形成2分砲，幫助小熊先馳得點。7局下半，去年國聯MVP耶利奇（Christian Yelich）擊出帶有1分打點的一壘安打追回1分，8局下半加梅爾（Ben Gamel）於2出局滿壘的情況下打出適時的一壘安打，打回兩分幫助釀酒人超前比數，最終釀酒人即以3：2逆轉勝小熊。

（影片來源：大聯盟官網）

釀酒人先發投手岡薩雷茲（Gio Gonzalez）主投6.1局被敲3安失2分，另送出9張老K無關勝敗，終結者哈德後援1局飆出2次三振無失分拿下本季第23次救援成功。小熊先發投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）主投5局被敲2安0失分，另送出2次三振無關勝敗，中繼0.2局失2分的金茲勒（Brandon Kintzler）苦吞本季首敗。

小熊隊目前戰績55勝48敗排名國聯中區第2，釀酒人55勝50敗排名第3，分別落後中區龍頭紅雀的56勝47敗僅1場和2場勝差。

岡薩雷茲主投6.1局失2分無關勝敗。（今日美國）

釀酒人終結者哈德後援1局飆2K，收下本季第23次救援成功。（美聯社）

韓德瑞克斯5局無失分好投，只可惜無緣本季第8勝。（法新社）

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