U12世界盃》30分扣倒斐濟 捷克為他們鼓掌

賽後兩隊握手致意。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃透過外卡參賽的斐濟，今上午以1：30遭捷克扣倒，不過捷克展現運動家精神，兩隊球員到球場互相擊掌後，他們特別為斐濟球員鼓掌，走出球場時，捷克球迷更為斐濟歡呼，鼓勵他們。

斐濟從2000年發展棒球，由於全國狂熱在2016年里約奧運奪史上首面金牌的7人制橄欖球，國內只有橄欖球場，沒有任何棒球場，這次來台灣打世界盃，是球員們首度來到真正的棒球場，當然也是首次打比賽。

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捷克球迷為斐濟球員鼓掌。（記者龔乃玠攝）

缺乏訓練的斐濟球員，和訓練有素的各隊自然有落差。在場上，投手投球動作大，不會固定式投法，一出手就會被對方盜壘，或是時常忘記補位，讓教練在場邊不斷提醒。由於現場萬里晴空、氣溫炎熱，捷克打完前三局30分領先時，4局上下達短打戰術，讓斐濟抓下最後3個出局數。

在斐濟場邊，會看到兩名亞洲臉孔，分別是斐濟棒壘球協會會長兼領隊持田貴雄、教練大嶋賢人。斐濟總教練紐巴拉福表示，日本人為斐濟棒球出了很多力，也從他們身上學到很多東西，「如果沒有日本人，我們沒有辦法來台灣比賽。」

斐濟前兩戰遭戰力較弱的南非、捷克雙雙各以28、30分扣倒，接下來將面對古巴、日本和台灣等3大勁敵，紐巴拉福笑說這3戰很棘手，但認為這次盃賽是全新體驗，希望球員能將經驗帶回國，讓斐濟棒球更進步。

日本籍教練大嶋賢人（右）提醒跑壘員。（記者龔乃玠攝）

斐濟日本籍領隊持田貴雄和教練大嶋賢人（左）。（記者龔乃玠攝）

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