中職》華麗轉身 王建民國家隊教練初亮相

王建民此次將擔任12強賽台灣隊牛棚教練。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中職明星賽今天開打，由12強賽台灣隊對中職明星隊，其中富邦悍將客座投手教練王建民，此次將擔任12強賽台灣隊牛棚教練，這是建仔國家隊教練初體驗。

職業球隊和國家隊教練有何不同？建仔解釋，在富邦悍將二軍主要是幫助投手修正投球姿勢，來國家隊就是準備比賽，用投手們最好的投球動作下去投，「對我來說也是一種學習。」

請繼續往下閱讀...

建仔國際賽經驗豐富，曾打過2002年釜山亞運、2003年亞錦賽、2004年雅典奧運和2013年WBC經典賽，過去是國手，如今華麗轉身成國家隊教練，感覺大不同。

建仔說，以前打國家隊就是把自己做好，該做什麼就去做，現在當教練是要幫助這些球員，要更用心幫助他們，每個人型態和角色不一樣，盡力去幫忙他們調整。

此次進駐國家隊教練團，建仔特別感謝總教練洪一中找他進來，身分是牛棚教練，主要任務是把牛棚把投手聚合起來，讓後援投手比賽時可以比較專注，不要分心。

12強賽國家隊教練團，有不少是建仔舊識，黃甘霖是他的好友，建仔說，「以前跟洪總搭配過（2002年釜山亞運），和龍貓（曾豪駒）是同學（北體）。」

8月初建仔將啟程赴美，觀察旅美選手，全力備戰年底12強賽，他認為，不可能看一場就了解選手狀況，會把他們一整年資料和影片調出來，做比較完整的整理，到時候也會拍旅美球員影片，預計忙半個月。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法