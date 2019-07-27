超高齡社會來臨 運動「銀」向精彩人生

北市府推廣運動。（官方提供。）

〔體育中心／綜合報導〕截至108年6月底統計，台北市65歲以上人口比例已達到17.58%，早已超過高齡社會（Aged Society）標準的14%，市府也不斷推廣運動，並倡導「長者防跌概念」，期盼老年人能活得健康。

台北市政府衛生局委託國立台灣師範大學團隊辦理悠活防跌班，將進行10週多元且豐富的運動、口腔保健、營養課程學習與實務操作；課程內容包含北歐式健走、樂動抗力球、健口操、營養宣導、銀齡飲食的介紹以及營養實作。

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課程內容豐富且趣味十足，除了讓長者增強身體日常機能、建立及強化口腔保健的知識，培養健康飲食觀念外，更重要的是將所學與親友分享並運用於日常生活中，達到降低跌倒與延緩失能的風險，讓長者擁有健康的生活、充沛的活力，才能重新找到生活的樂趣，開心「銀」向精彩人生。

國立台灣師範大學張少熙教授高齡研究團隊共同製作的多媒體教材加強宣導，包括：「預防跌倒暨抗衰弱電子書」、「自主健康操影片」、「高齡者健康生活摺頁」及「高齡防跌手冊」等多元教材。

悠活防跌班已開始報名，將陸續於台北市十二行政區開班，去年總參與人次高達5517人，今年預估會吸引更多人參與。

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