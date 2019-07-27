自由車》挑戰台灣４極點 極東點三貂角燈塔600人參與

2019Light up Taiwan極點慢旅第一站極東點，在東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長陳美秀（前）領騎下出發

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019 Light up Taiwan極點慢旅第一站──「極東點三貂角燈塔_東北角極點慢旅自行車騎遊」登場，逾600位民眾攜家帶眷參與，還有人把毛小孩和「初音未來」娃娃背來，氣氛嗨到不行，大夥相約要把四極點燈塔集好集滿。

第一站27日上午8時30分由東北角管理處遊客中心出發，吸引逾600人參加，途中騎行北臺灣經典路線之一的福隆舊草嶺隧道環狀自行車道，經石城觀景區、三貂角燈塔、馬崗漁港、卯澳漁村回到遊客中心，里程約25公里老少咸宜，有很多民眾都攜家帶眷一起來。

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極點慢旅活動好玩又超值，車友們好嗨。（自行車騎士協會提供）

任職服務業的郭士豪和太太林雁敏，帶著八歲的龍鳳胎郭昀翰和郭宣妤一起來騎車，車齡逾10年的兩人不僅自己愛運動，也鼓勵孩子運動。林雁敏說：「騎自行車是很好的休閒活動，假日有空時便會全家一起去騎車。」

來自板橋的郭士豪說，看到朋友po文得知2019 Light up Taiwan極點慢旅活動，覺得很新鮮而且贈品很超值，今年第一次報名參加，接下來還有三場，只要時間許可，他們會朝將四極點集好集滿的目標繼續努力。

承辦單位中華民國自行車騎士協會辦公室主任田沂生，也帶著弟弟田保生、姪子田璿、姪女田珉、妹妹田韻玫一起來騎車，78歲的田媽媽也來了，由田沂生的弟媳黃淑倩和印傭Siti負責照顧，全家人一起共度一個活力十足的「家庭日」。

家住台北市民生社區的林志宏，也和太太江素雀帶著9歲的林可臻和6歲的林可翰一起來，林志宏表示，這次是朋友相揪一起報名，假日時便常會帶著小孩到河濱公園騎車，這次里程25公里就當做是郊遊，邊騎邊賞風景感覺很不錯。

今天除了燈塔極點慢旅之外，同時有一場新北快樂遊活動，在機械業服務的張景富帶著兒子張智程一起來騎車，「親子裝」相當吸睛。

張景富笑說：「我原本沒在騎車，但看到孩子在家不是看電視就是打電動，覺得這樣下去不是辦法，幾個月前帶他去騎自行車，發現他挺愛的，所以為了鼓勵孩子運動，我就一起騎，算是陪公子騎車囉！」

另外還有車友把毛小孩也帶來，或是背著「初音未來」娃娃一起騎，也有「韓粉」穿著國旗裝一起來騎車。

有車友載著毛小孩一起共騎。（自行車騎士協會提供）

東北角及宜蘭海岸地區豐富的觀光資源聞名遐邇，日本環沖繩自行車協會會長也來臺參與今年極點慢旅首場極東點活動，中華民國心臟病兒童基金會的小朋友們，也難得地前來騎行草嶺舊隧道自行車道，一同體驗臺灣之美。

心臟病兒童基金會副執行長花玉娟表示，運動可以預防後天性心臟病，今天共有16個病童家庭參與。「我們依心臟病童的狀況，分為可以投入重度運動、中度運動、輕度運動和臥床四個等級，這次活動是以可以參與重度運動的病童為主。」

心臟病兒童基金會16個家庭一起來體驗騎乘樂趣。（自行車騎士協會提供）

帶著患有先天性心臟病兒子一起來騎車的莊爸爸表示，這是第一次讓孩子參加自行車騎乘活動。「有基金會醫師隨行，並不擔心，而且小朋友也知道自己的狀況會量力而為，該休息就休息，不會太累，感覺很棒。」

三貂角燈塔位於臺灣岩石海岸的中心點，是雪山山脈沒入太平洋之處，也是黑潮、親潮的交會地帶，山海交錯風景讓人見識大自然鬼斧神工，黑潮、親潮提供了鮮美的海鮮美食，自行車道全程約25公里，路線平坦適合親子闔家參與。

途中經過以舊北迴鐵路改建的舊草嶺隧道自行車道，正是臺灣童謠「丟丟銅」裡面所唱的那個「磅空」的時空背景，騎在舊草嶺隧道裡迎面清涼，一出隧道口來到石城觀景台，太平洋及龜山島立刻映入眼簾，從山裡騎到海邊只在轉瞬間。

車友騎經舊草嶺隧道。（自行車騎士協會提供）

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