中職》林安可二軍首秀！ 首安照片看這裡

林安可在２局下擊出右外野一壘安打。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅今年第一指名球員林安可，今天在二軍比賽初亮相、擔任先發2棒右外野手，在第2打席就敲出首安。

林安可今天在二軍比賽擔任右外野手。（記者黃志源攝）

22歲的林安可本周以簽約金530萬、月薪10萬正式加盟後，在體檢通過後，已向二軍報到，並於今天正式展開比賽。獅隊領隊蘇泰安表示，和教練團討論過後，會讓林安可在二軍比賽之後，再伺機讓他上一軍，至於是否最快讓他在下周末台南主場系列戰就隨一軍，則還要再觀察狀況。

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背號選穿77號的林安可，新球衣尚未完成，但熱騰騰的首安已經出爐。首打席面對桃猿先發投手洪聖欽，林安可擊出深遠飛球遭接殺，但第2打席就敲出右外野一壘安打。

獅隊代總教練劉育辰日前已表示，期待林安可能扛下2棒，也打算讓他守右外野。林安可此役等於是先為一軍初亮相「預演」，他也期待能早日為球隊貢獻。

林安可首打席就擊出外野深遠飛球。（記者黃志源攝）

林安可敲出右外野一壘安打。（記者黃志源攝）

林安可敲出右外野一壘安打，圖為桃猿右外野手成晉。（記者黃志源攝）

林安可敲出二軍首安，與教練擊掌慶祝。（記者黃志源攝）

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