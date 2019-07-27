MLB》「功夫熊貓」延長賽致勝轟 巨人下半季贏不停

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕下半季狀態相當火燙的巨人今面對近況低迷的教士，兩隊正規9局打完1：1平手，延長賽11局上半靠著「功夫熊貓」山度瓦（Pablo Sandoval）超前比數的致勝陽春砲，終場巨人以2：1辛苦地收下勝利，收下對戰的6連勝，教士則苦吞近期的2連敗。

「功夫熊貓」於延長賽敲出致勝陽春砲。（今日美國）

3局上半先由索拉諾（Donovan Solano）帶有1分打點的二壘安打替巨人先馳得點，接著5局下半教士的黑吉斯（Austin Hedges）以一發陽春砲追平比數，兩隊將1：1 的比數帶到延長賽。延長賽第11局上半，山度瓦站在右打區鎖定一顆偏高的快速球大棒一揮，將小白球送上左外野的觀眾席，靠著這發超前比分的陽春砲，巨人最終以2：1氣走教士收下3連戰首場比賽的勝利。

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黑吉斯今貢獻一發陽春砲。（今日美國）

巨人先發投手薩瑪傑哈（Jeff Samardzija）主投6局被敲4安失1分，另送出6張老K無關勝敗，牛棚投手梅倫森（Mark Melancon）後援1局無失分拿下本季第4勝，終結者史密斯（Will Smith）投1局成功關門喜收本季第25次救援成功。

教士先發投手盧契斯（Joey Lucchesi）主投6局被敲2安失1分，另飆出8次三振無關勝敗，後援1局被敲1發陽春砲失1分的艾倫（Logan Allen）苦吞本季第3敗。

下半季狀態近乎瘋狂的巨人於近22場比賽中拿下驚人的18勝，勝率接近8成2，如此夢幻的成績使得巨人從國聯西區墊底一路衝上第2，僅落後給龍頭道奇，並在國聯外卡爭奪中排名第5。巨人目前戰績53勝51敗，教士則僅有48勝55敗排名國聯西區墊底。

巨人先發投手薩瑪傑哈主投6局失1分無關勝敗。（今日美國）

巨人終結者史密斯後援1局無失分，收下本季第25次救援成功。（今日美國）

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