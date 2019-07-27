中職》「進職棒狀況最差的一年」 陳禹勳拚谷底反彈

Lamigo桃猿陳禹勳。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕Lamigo桃猿投手「鄉長」陳禹勳今年表現不佳，防禦率高達8.55、每局被上壘率1.70，無緣代表12強賽國家隊打明星賽，不過仍入選中職明星隊，第5度參賽，對於明星賽後有機會回任終結者，他表示沒想太多，先把目前工作做好最重要。

本季陳禹勳狀態大不如前，他坦言今年是進職棒狀況最差的一年，自評非前幾年累積疲勞，而是體重減輕和春訓傷勢影響調整進度。

請繼續往下閱讀...

陳禹勳表示，他進職棒最理想體重是88公斤，但今年掉到82公斤，期間一度怎麼吃都吃不胖，多少會影響投球，還好最近回升到85公斤。

陳禹勳透露，春訓期間右肩不適，兩腳踝先後受傷，左後大腿也拉傷，影響調整進度，例如跑步和下盤訓練無法跟上球隊，所以2月底天母對日職樂天交流賽他就沒出賽。

遭遇一連串不順遂，陳禹勳失去昔日救援王丰采，好在近況逐漸好轉，他表示，現在手傷和腳傷已痊癒，季中也進行短距離衝刺，加強下盤力量，畢竟因體重減輕和下半身力量不足，影響投球轉身速度，進而影響揮臂快慢，若找回揮臂速度，相信會愈投愈好。

上一屆12強賽陳禹勳表現亮眼，出賽5場投5.2局未失分，展望今年底12強賽，他強調現在最重要的事是找回狀態，把眼前工作做好。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法