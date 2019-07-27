桌球》田曉雯、林姿妤力退中國 地主台灣留下身障亞錦賽團體金牌

地主台灣隊力退強敵中國，留下桌球身障亞錦賽團體金牌。（我國殘總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台中亞洲身心障礙桌球錦標賽團體金牌戰，田曉雯／林姿妤激戰3點，2：1力退中國隊范蕾／趙小靜，勇奪本屆地主首金，也回報去年雅加達亞洲帕拉運動會「銀」恨之仇。

此次團體賽由台灣、中國、印度、韓國4隊單循環，我國與中國前兩戰積分相同，關鍵第三戰強碰決定金牌誰屬。首點雙打田曉雯／林姿妤搶頭香，聯手以8：11、7：11、11：7、11：9、13：11，後來居上逆轉范蕾／趙小靜；只不過第2點單打田曉雯失常，11：6、7：11、5：11、6：11不敵趙小靜。所幸決勝第3點林姿妤及時關門，7：11、11：5、11：7、7：11、11：9後來居上，有驚無險勝出。

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第3點關鍵第5局，林姿妤5：0開局，順勢10：6取得「金牌點」，但范蕾韌性十足連追3分，戰況再度吃緊，最後林姿妤發球力穩陣腳，雙方來回逼出范蕾失誤，才沒讓戰線延長，賽後林姿妤坦承，當時真的有點緊張，

「打到比分比較接近的時候，壓力很大，就跟自己說要放輕鬆，教練也提醒放慢一下節奏。」

田曉雯先前25日個人賽金牌戰輸給趙小靜，如今團體賽第2點雖然未能向老冤家討回顏面，還好最後仍保住金牌，「沒打出該有水準，她們一直關注我，可能回去要關禁閉，刻苦訓練一下，不過團體賽金牌，還是有彌補個人賽銀牌的遺憾。」她與林姿妤已搭檔1年多，合作默契漸入佳境，目標攜手朝2020年東京帕拉林運動會邁進。

我國教練蔡貴蘭表示，田曉雯和林姿妤以雙打為主，兩人單打勢均力敵、打法也不一樣，若能抓到對方排點，自己技術又夠堅強，未來的路會比較踏實；此外，兩人心理素質也在這次比賽有所成長，看得出球員慢慢在進步。

林姿妤最終回穩拿下關鍵第3點。 （我國殘總提供）

地主台灣隊力退強敵中國，留下桌球身障亞錦賽團體金牌。（我國殘總提供）

中國隊實力堅強，趙小靜也是個人賽金牌。 （我國殘總提供）

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