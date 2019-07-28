游泳》孫楊遭拒合影風波 「飛魚」點出問題核心

英國選手斯科特（左）拒絕和中國好手孫揚（右）合照。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界游泳錦標賽，曾陷「禁藥風波」的中國好手孫楊在本屆賽事陸續遭選手拒絕合影，引發軒然大波。美國游泳名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）就表示，很樂見看到這些舉動，但他也直言，國際泳總（FINA）沒人在乎禁藥一事。

孫楊在本屆游泳世錦賽奪得2面金牌，但卻遭澳洲泳將霍爾頓（Mack Horton）、英國選手斯科特（Duncan Scott）等人拒絕合影。其中，孫楊更是火大嗆斯科特，引發軒然大波，事後國際泳總給予兩人警告。

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《美聯社》報導，被問到禁藥問題時，菲爾普斯對此表示，「沒有人在乎，沒有人想要做點什麼事。」而他指責的正是國際泳總。

菲爾普斯說，能理解霍爾頓和斯科特所表達的失望情緒，「我樂見人們挺身而出，發表他們的意見。」但他也指出，「但最終，只有一群人能真正改變這一切，就是國際泳總。當國際泳總想做些事情，在這些藥檢呈現陽性事件發生後，想要改變外界對這項運動的看法。也許他們會做些什麼，一切都在他們手中，由他們控制。」

此外，菲爾普斯也想知道，霍爾頓和斯科特是否過度把事情具焦在孫楊，進而影響他們的游泳成績，「當你的精力都放在那，你的游泳成績就會下滑。」

菲爾普斯說，「我明白這有多失望，人們選擇使用提升成績的藥物，不是準備好自身，投入這工作和訓練，去做成為冠軍所需要的事情，而不是走捷徑。但我不會浪費自己的時間和精力，去關注其他人在做什麼，那是我無法控制的事情。」

美國游泳名將「飛魚」菲爾普斯。（資料照，法新社）

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