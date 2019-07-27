中職明星賽Live》林泓育陽春砲炸裂 中職明星隊1：1台灣隊

第三局

3局上，王正棠中外野安打上一壘，陳鏞基保送上壘，周思齊犧牲觸擊出局，護送跑者來到二三壘，彭政閔二壘方向強襲平飛球，遭到郭嚴文美技接殺，林智勝一壘平飛球遭接殺，三出局。

第二局

2局上，林哲瑄右外野飛球出局，戴培峰遭到三振，林祖傑右外野飛球出局。

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2局下，中職明星隊更換投手翁瑋均，林泓育右外野陽春砲炸裂，雙方戰成平手，陳俊秀遭到三振，朱育賢四壞保送，陳子豪遭到三振，郭嚴文左外野飛球出局。

第一局

1局上，陳江和游擊滾地遭刺殺，陳鏞基二壘方向穿越安打，周思齊頭部觸身球上壘，彭政閔右外野飛球出局，林智勝中外野一壘安打，送回壘上跑者陳鏞基，中職明星隊首開紀錄，跑者攻佔一二壘，張志豪游擊上空飛球遭接殺，中職明星隊結束該半局進攻。

1局下，陳晨威一壘滾地遭刺殺，林立中外野深遠飛球出局，林益全左外野飛球遭周思齊美技接殺。

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中職明星隊先發打序：

1.陳江和 , 2B

2.陳鏞基 , 3B

3.周思齊 , LF

4.彭政閔 , DH

5.林智勝 , 1B

6.張志豪 , RF

7.林哲瑄 , CF

8.戴培峰 , C

9.林祖傑 , SS

潘威倫 , SP

台灣隊先發打序：

陳晨威 , CF

林立 , 3B

林益全 , DH

林泓育 , C

陳俊秀 , 1B

朱育賢 , LF

陳子豪 , RF

郭嚴文 , 2B

王勝偉 , SS

江辰晏 , SP

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