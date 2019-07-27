中職明星賽Live》林泓育陽春砲炸裂 中職明星隊1：1台灣隊

第三局
3局上，王正棠中外野安打上一壘，陳鏞基保送上壘，周思齊犧牲觸擊出局，護送跑者來到二三壘，彭政閔二壘方向強襲平飛球，遭到郭嚴文美技接殺，林智勝一壘平飛球遭接殺，三出局。
第二局
2局上，林哲瑄右外野飛球出局，戴培峰遭到三振，林祖傑右外野飛球出局。
請繼續往下閱讀...
2局下，中職明星隊更換投手翁瑋均，林泓育右外野陽春砲炸裂，雙方戰成平手，陳俊秀遭到三振，朱育賢四壞保送，陳子豪遭到三振，郭嚴文左外野飛球出局。
第一局
1局上，陳江和游擊滾地遭刺殺，陳鏞基二壘方向穿越安打，周思齊頭部觸身球上壘，彭政閔右外野飛球出局，林智勝中外野一壘安打，送回壘上跑者陳鏞基，中職明星隊首開紀錄，跑者攻佔一二壘，張志豪游擊上空飛球遭接殺，中職明星隊結束該半局進攻。
1局下，陳晨威一壘滾地遭刺殺，林立中外野深遠飛球出局，林益全左外野飛球遭周思齊美技接殺。
---
中職明星隊先發打序：
1.陳江和 , 2B
2.陳鏞基 , 3B
3.周思齊 , LF
4.彭政閔 , DH
5.林智勝 , 1B
6.張志豪 , RF
7.林哲瑄 , CF
8.戴培峰 , C
9.林祖傑 , SS
潘威倫 , SP
台灣隊先發打序：
陳晨威 , CF
林立 , 3B
林益全 , DH
林泓育 , C
陳俊秀 , 1B
朱育賢 , LF
陳子豪 , RF
郭嚴文 , 2B
王勝偉 , SS
江辰晏 , SP