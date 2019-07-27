NBA》9歲小球迷問是否至俄國發展 林書豪：還不知道再評估

〔記者林岳甫／台北報導〕「國泰夢想豪小子林書豪訓練營」邁入第9年，今日在台北和平籃球館進行第2天活動，林書豪還大方開放球迷提問，而1名9歲豪小子的死忠粉絲小弟弟，詢問豪小子是否會去俄羅斯莫斯科中央陸軍打球。

NBA征戰逾9季的林書豪今夏獲自由身，只是遲遲未定落腳處，甚至能否續留NBA都打上大問號。外傳歐洲知名籃球強權俄羅斯莫斯科中央陸軍（CSKA）展現挖人決心，甚至送上正式合約給予林書豪的經紀團隊，就看豪小子是否點頭。

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今日9歲小球迷舉手發問，「林書豪哥哥，你會去莫斯科打球嗎？」林書豪先震驚一下，直問小弟弟是從哪看到的消息，他則回應目前有不少球隊與經紀人洽談，「我們還沒整理資料中，也要看過全部的選項，從中選出最好的地方。」

林書豪籃球訓練營進入第二天，課程之前林書豪與粉絲聊天、簡單問答。（記者陳志曲攝）

CSKA屬於歐洲籃壇頂尖強權，其中在多達來自歐洲18國參戰的歐洲聯賽，他們包括2018-19賽季冠軍，隊史擁有8座冠軍金盃。值得一提的是，CSKA今夏已先簽下在NBA效力11季、待過5隊，原屬沙加緬度國王隊的中鋒庫佛斯（Kosta Koufos），持續補強團隊戰力。

至於為何CSKA會相中林書豪，因上季場均14.7分、3.4助攻的主力後衛德科洛（Nando De Colo）轉至土耳其費內巴切效力，為避免後場戰力損失才會看上豪小子。

「國泰夢想豪小子林書豪訓練營」邁入第9年，今日在台北和平籃球館進行第2天活動。（記者陳志曲攝）

「國泰夢想豪小子林書豪訓練營」邁入第9年，今日在台北和平籃球館進行第2天活動。（記者陳志曲攝）

林書豪。（記者陳志曲攝）

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