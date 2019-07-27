日職》松坂大輔先發崩盤 僅解決1人狂失8分創生涯最慘

38歲「平成怪物」松坂大輔。（資料照，圖片取自中日龍官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕中日龍今天在主場名古屋巨蛋迎戰橫濱DeNA，38歲「平成怪物」松坂大輔此戰僅投0.1局狂失8分，是他職業生涯先發最短局數，中日龍最後以3：12輸球，睽違4年再度吞下8連敗。

松坂大輔開賽就遇到大亂流，橫濱首棒乙坂智敲安，筒香嘉智揮出帶有1分打點的二壘安，索托（Neftali Soto）敲安，橫濱攻占一、三壘，洋砲羅培茲（Jose Lopez）敲安帶有1分打點。

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松坂大輔解決宮崎敏郎後，對伊藤光投觸身球，橫濱1出局攻占滿壘，大和、投手石田健大、石川雄洋、乙坂智連續安打，再得4分。松坂大輔這時被換下場，留下滿壘局面，由三ツ間卓也後援，2出局後，索托敲帶有2分打點安打，讓橫濱首局就攻下8分，奠定比賽勝基。

橫濱第二局靠石田健大、索托的適時安打，單局再得到4分；中日龍則在7局下靠武田健吾、維西耶多（Dayan Viciedo）的適時安打，追回3分，但中日龍終場仍以3：12慘敗，吞下8連敗。

總計松坂大輔僅投0.1局用32顆球，被敲8安、投出1次觸身球，狂失8分都是自責分，賽後防禦率爆增至16.88。松坂大輔吞下本季首敗；橫濱先發石田健大投5局無失分，獲本季第2勝。

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