中職》林安可二軍首亮相揮安 桃猿成晉單場狂敲4安

林安可首次在二軍亮相。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅二軍今天在澄清湖球場對上Lamigo桃猿二軍，首次亮相的獅隊今年第一指名球員林安可，此戰擔任先發第二棒手右外野，4打數敲1安。不過統一獅終場以6：7輸球。

統一獅全場有11支安打，吳國豪3安1打點，潘彥廷敲3安、跑回2分，鄭鎧文1安2打點，姚雨翔 1安1打點。林安可4打數敲1安、選到1次保送；桃猿全場有12支安打，成晉單場4安2打點，梁家榮2安2打點，郭永維、張閔勛各有2安1打點。

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獅隊先發投手林子崴投4局被敲5安，失掉4分都是非自責，三振、保送各1次。賴泊凱1局失2分，邱浩鈞、郭恆孝、林其緯各投1局無失分，方建德投0.1局失1分非責失吞本季第2敗，林威志投0.2局無失分。

桃猿先發洪聖欽投5.2局被敲8安，失掉6分3分責失，送出4次三振、3次保送。朱俊祥1局2K無失分，張明翔0.2局沒掉分，游朝惟投1.2局無失分獲本季首勝。

此外，統一獅全場發生3次失誤，分別是林靖凱、吳國豪、潘彥廷；桃猿則有2次失誤，分別是馮健庭、以及投手洪聖欽。

林安可首次在二軍亮相。（記者黃志源攝）

林安可敲安上壘。（記者黃志源攝）

林安可守右外野。（記者黃志源攝）

統一二軍先發投手林子崴。（記者黃志源攝）

桃猿二軍先發洪聖欽。（記者黃志源攝）

桃猿二軍成晉單場敲4安。（記者黃志源攝）

桃猿二軍成晉單場敲4安。（記者黃志源攝）

統一二軍鄭鎧文在1局下擊出擊出2分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

統一二軍吳國豪在1局下擊出1分一壘安打。（記者黃志源攝）

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