瓊斯盃》王維琳前進WCBA爆紅 球迷熱情送LV手錶

台灣藍王維琳（右）。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕去年前往WCBA挑戰的台灣好手王維琳，睽違1年後再度回到國內出賽，歷經一季的洗禮，她認為，自己在身體碰撞上進步不少，也感受到當地認真經營職籃的決心，覺得自己更像個職業球員。

王維琳為2017年台北世大運女籃隊成員之一，當時把銅牌留在台灣，也為她累積不少人氣。去年決定往更高舞台挑戰，加入WCBA四川金強，她說：「當地有19支隊伍，球員多很多，壓力相對也會更大。」

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王維琳提到，當地競爭激烈，球員淘汰率很高，相對要更自律，打出屬於自己的價值，且很多時候都得要自立自強，「隊上球員很多，不一定每個人都能獲得照顧，像是貼腳等事都得自己來，膝蓋受傷就自己買護膝。」但這些挑戰，讓她認為自己更像名職業球員，成長也更快，「在台灣只有4隊，會比較像是半職業的感覺。」

在台灣具有高人氣的她，到了中國同樣受到歡迎，曾被啦啦隊包圍，得依賴保鑣才能脫身，還遇過瘋狂球迷，要求交往，甚至送給她LV手錶，讓她受寵若驚，「這真的不能收，後來我寄回去給她，但她還把手錶送到台灣來。」她一直都不希望球迷花錢送禮物，「畢竟賺錢真的很辛苦。」

今年台灣藍隊至今僅對菲律賓拿下一勝，且輸給白隊學妹，對此，王維琳說：「輸給學妹雖然有點丟臉，但看到學妹們的成長，真的很為她們開心。」

台灣藍王維琳（右）跳起抓下籃板。（記者陳志曲攝）

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