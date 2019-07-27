U12世界盃》江宗駿狂敲4安還開轟 台灣隊「扣倒」南非

黃天賜。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕U12世界盃台灣隊今晚對上南非，開路先鋒江宗駿不但單場敲4安，並揮出一發反方向兩分砲，而台灣隊全場敲出16安，提前在第4局以19：0提前贏球，奪得2連勝，明天台灣隊將碰上強敵日本隊。

首局台灣隊靠黃天賜適時安打先得1分，第二局台灣隊攻勢不斷，2出局攻占二、三壘，江宗駿敲安打回1分，葉弘仁敲二壘安攻回2分。台灣隊接著靠保送、雙盜壘攻占二、三壘，黃天賜敲安攻回2分，並上盜二壘。江庭毅敲滾地球，但南非隊游擊手發生失誤，讓台灣隊再得1分。郭宸安揮三壘安打再拿1分。台灣隊第2局就灌進7分。

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第三局台灣隊持續猛攻，卡里路・曼格格敲帶有1分打點安打，江宗駿敲安、加上南非隊左外野失誤，讓台灣隊再得1分。台灣隊1出局攻占滿壘，黃天賜敲帶有2分打點二壘安打，江庭毅再揮安攻回2分。2出局後，蔡韋辰敲二壘安再得1分，他趁對方發生兩次暴投回本壘得分。代打朱育明挨觸身球，下棒江宗駿敲反方向兩分砲，台灣隊單局再得10分。

第四局黃天賜敲三壘安，江庭毅敲高飛犧牲打，幫助台灣隊再得1分。而台灣隊靠著全叡、陳昱安、許子承、張耀允4名投手，聯手賞對手無安打，提前在第四局結束比賽，完封南非隊。

此戰比賽吸引996人進場觀看。

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