彭政閔明星賽最終戰 今日賽事預告與轉播

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彭政閔今將迎來他生涯明星賽最終戰。（記者林正堃攝）

大聯盟今天有兩場轉播，國聯外卡佔居一二的小熊及釀酒人，將再度正面交鋒，昨役釀酒人以3：2險勝小熊，兩隊場差縮減至一場，三連戰第二場，雙方分別推出萊斯特（Jon Lester）及安德森（Chase Anderson），賽況精采可期，球迷們千萬別錯過了；另一場勇士、費城人系列賽第二戰，同樣在爭取國聯外卡資格的費城人，推出艾夫林（Zach Eflin）掛帥，勇士則由佛里德（Max Fried）應戰，戰況如何，請鎖定自由體育！

中職明星賽來到第二天，首先登場的是全壘打大賽決賽，將由預賽擊出16支的林益全交手13支的陳俊秀，林益全曾在13年拿過冠軍，強力左右打對決，球迷們可別錯過了！

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明星賽續戰，首戰雙方握手言和，整場比賽砲聲隆隆，兩隊合計敲出24支安打，其中包含7發全壘打，值得一提的是，宣布將在季末引退的彭政閔，7局上擊出的兩分砲，是他繼2004年後再次在明星賽開轟，賽後獲頒MVP，今將進行G2，也是彭政閔生涯明星賽最終戰，球迷們請準時鎖定！

U12世界盃少棒賽持續激戰，台灣隊首戰4：2擊敗強敵古巴，昨又以19：0四局扣倒南非，挾著二連勝氣勢，今晚將出戰宿敵日本隊，戰況如何，請鎖定轉播，為小球員們加油！

MLB

07:00 小熊＠釀酒人 FOX體育、FOX體育3台

07:00 勇士@費城人 民視

中職

15:30 中華職棒明星隊抗賽

日職

13:00 阪神@巨人 緯來育樂、愛爾達體育2台

13:00 歐力士@軟銀 FOX體育2台、FOX體育3台

16:00 日本火腿@西武 FOX體育

瓊斯盃女籃

14:00 菲律賓 vs. 台灣白

16:00 日本 vs. 紐西蘭

18:00 台灣藍 vs. 南韓

轉播:Yahoo TV

U12世界盃少棒賽

10:00 委內瑞拉vs.墨西哥

14:00 美國vs.南韓

18:30 日本vs.台灣

地點：亞太棒球訓練中心

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

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