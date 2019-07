彭政閔明星賽最終戰 今日賽事預告與轉播

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播!

彭政閔今將迎來他生涯明星賽最終戰。(記者林正堃攝)

大聯盟今天有兩場轉播,國聯外卡佔居一二的小熊及釀酒人,將再度正面交鋒,昨役釀酒人以3:2險勝小熊,兩隊場差縮減至一場,三連戰第二場,雙方分別推出萊斯特(Jon Lester)及安德森(Chase Anderson),賽況精采可期,球迷們千萬別錯過了;另一場勇士、費城人系列賽第二戰,同樣在爭取國聯外卡資格的費城人,推出艾夫林(Zach Eflin)掛帥,勇士則由佛里德(Max Fried)應戰,戰況如何,請鎖定自由體育!

中職明星賽來到第二天,首先登場的是全壘打大賽決賽,將由預賽擊出16支的林益全交手13支的陳俊秀,林益全曾在13年拿過冠軍,強力左右打對決,球迷們可別錯過了!

請繼續往下閱讀...

明星賽續戰,首戰雙方握手言和,整場比賽砲聲隆隆,兩隊合計敲出24支安打,其中包含7發全壘打,值得一提的是,宣布將在季末引退的彭政閔,7局上擊出的兩分砲,是他繼2004年後再次在明星賽開轟,賽後獲頒MVP,今將進行G2,也是彭政閔生涯明星賽最終戰,球迷們請準時鎖定!

U12世界盃少棒賽持續激戰,台灣隊首戰4:2擊敗強敵古巴,昨又以19:0四局扣倒南非,挾著二連勝氣勢,今晚將出戰宿敵日本隊,戰況如何,請鎖定轉播,為小球員們加油!

MLB

07:00 小熊@釀酒人 FOX體育、FOX體育3台

07:00 勇士@費城人 民視

中職

15:30 中華職棒明星隊抗賽

日職

13:00 阪神@巨人 緯來育樂、愛爾達體育2台

13:00 歐力士@軟銀 FOX體育2台、FOX體育3台

16:00 日本火腿@西武 FOX體育

瓊斯盃女籃

14:00 菲律賓 vs. 台灣白

16:00 日本 vs. 紐西蘭

18:00 台灣藍 vs. 南韓

轉播:Yahoo TV

U12世界盃少棒賽

10:00 委內瑞拉vs.墨西哥

14:00 美國vs.南韓

18:30 日本vs.台灣

地點:亞太棒球訓練中心

轉播:緯來體育、愛爾達體育1台

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法