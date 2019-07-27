日職》陳冠宇後援1局掉1分 羅德新洋砲馬丁敲致勝轟

（影片來源：太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕羅德今天在主場對上樂天，台灣左投陳冠宇中繼1局失1分，連兩場出賽都掉分。而羅德靠著新洋砲馬丁（Leonys Martin）的超前兩分砲，終場以9：7擊敗樂天。

前5局打完，羅德以3：4落後。陳冠宇是在第6局上登板，接替先發佐佐木千隼的投球，樂天捕手嶋基宏選到保送，辰己涼介犧牲短打，護送跑者上二壘，茂木榮五郎、山崎剛連續安打，樂天攻占滿壘，淺村榮斗敲高飛犧牲打。陳冠宇及時解決洋砲惠勒（Zelous Wheeler），完成投球工作。

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羅德6局下靠4安、外加1次對手失誤攻得3分逆轉，淺村榮斗在8局上敲兩分砲助樂天要回領先。8局下羅德展開反攻，代打清田育宏敲追平分安打，新洋砲馬丁轟出超前兩分砲，終場羅德就以9：7獲勝。

總計陳冠宇後援1局用21球，被敲2安、投出1次保送，失掉1分，賽後防禦率為2.40。陳冠宇前一次出賽是在23日對軟銀，當時他投2局失1分。

此外，馬丁今擔任第二棒守右外野，4打數敲2安包含一發兩分彈，進帳3分打點，目前打擊率為0.286。

羅德投手唐川侑己投1局失2分，獲第5勝。終結者益田直也後援1局無失分，獲本季第18次救援成功；樂天投手森原康平投1局失3分吞本季首敗。

陳冠宇。（資料照，記者陳志曲攝）

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