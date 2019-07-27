瓊斯盃》彭詩晴繳20分 台灣藍仍不敵紐西蘭無緣2連勝

彭詩晴三分跳投。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣藍隊今迎戰衛冕軍紐西蘭，彭詩晴雖繳出20分，但難擋紐西蘭火力，最終藍隊以68：86落敗，無緣寫下2連勝。

面對平均身高184公分的紐西蘭，藍隊一度落後達20分，且雙方籃板相差33個，但全隊並未輕易放棄，仍在下半場奮力拚搶，和對手纏鬥，總教練華格納說：「這場比賽是很好的經驗，輸球很難熬，但我希望大家能保持下半場的拚勁。希望隔天對上南韓，我們有更多球員挺身而出，有個好結局。」

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彭詩晴今繳出全隊最高20分、2籃板，前3戰表現不理想、得分都只進帳個位數的吳盈潔，今找回節奏，繳出12分，吳盈潔表示，前幾戰自己顧慮太多，教練鼓勵她積極出手，希望她能跳出來幫助球隊。

旅外好手魏于淳本屆瓊斯盃上場時間並不多，今替補上陣14分鐘，高效率攻下13分、2抄截，但她樂觀面對缺少上場時間的困境，「機會是自己創造的，而不是抱怨教練，給我多少時間，我就把這段時間盡力發揮到最好。」她說，之前在WCBA還曾遇過只上場10秒的窘境，也讓她學會在面對挫折時調適心境。

吳盈潔後仰跳投。（記者陳志曲攝）

蔡佩真籃下進攻。（記者陳志曲攝）

魏于淳三分跳投。（記者陳志曲攝）

台灣藍不敵紐西蘭。（記者陳志曲攝）

台灣藍不敵紐西蘭。（記者陳志曲攝）

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