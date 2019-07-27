中職明星賽》恰恰感謝恰粉大力支持 自嘲是U40國手

彭政閔獲明星賽MVP。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕「恰恰」彭政閔生涯最後一次打明星賽沒讓球迷失望，今天首戰7局上轟2分砲，繼2004年明星賽後2度開砲，獲選單場MVP，恰恰領軍的中職明星隊以8:8逼和12強賽台灣隊，他謙虛地說，「MVP是大家給的，感謝球迷支持。」

此役兩隊全壘打滿天飛，合計7轟，台灣隊蘇智傑轟雙響砲，朱育賢、林祐樂和林泓育也開轟，中職明星隊陳品捷和恰恰敲出全壘打，其中恰恰7局上轟2分砲，幫助球隊追成5:7，8局上再添3分反超前，下個半局蘇智傑敲陽春砲，兩隊握手言和。

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本季例行賽恰恰僅敲1轟，距生涯200轟目標還差9支，這是恰恰退休前希望達成的紀錄里程碑，他盼明星賽這一轟 接下來更有信心挑戰200轟。

恰恰睽違15年再度於明星賽開轟，苦主是劉軒荅，他說，「從小就看恰哥打球，第一次在明星賽和他對決，感覺很特別，直球失投被恰哥打出去，印象很深刻。」

5局上恰恰對決昔日兄弟象練習生吳昇峰，擊成游擊滾地球遭刺殺，恰恰說，「很開心和昇峰對決，感覺一開始他有點緊張，後來控球和節奏掌握不錯，打完後有跟他說繼續加油。」

今年明星賽採新、舊國家隊對戰，洪一中領軍調度，打起來格外認真，恰恰笑說，「我們這隊也是國家隊啊，我剛跟金龍、紅龜（陳江和）聊天說你們是U35的，我這U40的沒隊友，一起打球很開心。」

彭政閔獲明星賽MVP。（記者林正堃攝）

彭政閔開轟。（記者林正堃攝）

彭政閔開轟。（記者林正堃攝）

彭政閔轟出全壘打被隊友「圍毆」慶賀。（記者林正堃攝）

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