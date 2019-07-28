游泳》霍爾頓尷尬了？ 澳洲女泳將藥檢竟未過

澳洲20歲女泳將傑克藥檢未過。（圖片取自傑克的Instagram）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲20歲女泳將沙伊納·傑克（Shayna Jack）先前以「個人因素」，退出2019年世界游泳錦標賽，如今《法新社》報導，沙伊納·傑克在上月的藥檢未過，因此才未參加世錦賽。

傑克以個人因素，在世錦賽比賽前幾天回國，她否認故意使用禁藥。但澳洲泳將霍爾頓（Mack Horton）先前為抗議中國好手孫楊的「禁藥疑雲」，在頒獎台時拒絕和他合影，如今傑克的藥檢呈現陽性，可能會讓霍爾頓陷入極大的尷尬。

請繼續往下閱讀...

澳洲20歲女泳將傑克藥檢未過。（法新社）

傑克在個人的Instagram上發文，「我不是故意用這種物質。自從我10歲開始，游泳就是我的熱情所在，我絕不會故意使用這種禁藥，不尊重自己的運動，或是危及我的職業生涯。」

澳洲游泳協表示，在6月26日的藥檢結果出來後，暫停傑克的比賽，並帶回澳洲。澳洲泳協主席L.羅素（Leigh Russell）發聲明表示，「澳洲游泳一直致力於一項乾淨的運動。」該文指出，「我們支持對禁藥零容忍的做法，並大力支持在國內外進行嚴格一致的藥檢方式。」

L.羅素說，「我們對游泳選手被指控體內有禁藥，感到相當失望，不過有一點很重要，就是這個問題尚未確定。」他強調，會提供傑克適當的支援，「我們的團隊、組織將繼續重申我們的零容忍態度」。

對於傑克的藥檢未過，美國女泳將莉莉金（Lilly King）就說，「她就是禁藥騙子，她在藥檢呈現陽性，禁藥就是禁藥。」

澳洲泳將霍爾頓（左）拒絕和中國好手孫楊（中）合影。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法