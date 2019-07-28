林書豪返台分享會淚崩 坦言「NBA好像放棄我了」

林書豪突然中斷演講，頻頻擦淚，一度無法控制淚崩情緒。（圖由GOOD TV提供）

〔即時新聞／綜合報導〕上季效力多倫多暴龍隊奪下NBA冠軍戒的球星林書豪返台舉行分享會，坦言至今仍未在自由市場裡找到下個球季的新東家，會中一度失控落淚直呼「人生好難！」、「感覺NBA好像放棄我了。」

林書豪27日晚間於新北市新店美河堂舉行「等待的藝術」見證分享會。（圖由GOOD TV提供）

林書豪27日晚間於新北市新店美河堂舉行「等待的藝術」見證分享會，他指出，在NBA是一個相當漫長的旅程，而他的夢想只是「成為他想要成為的球員」，好不容易在上個季度進入暴龍隊，那是他等了8年的機會，上場投球的命中率卻極低，導致季後賽也沒辦法下場，影響了他在下個球季未來。

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林書豪向台下3000名觀眾分享在NBA的心路歷程。（圖由GOOD TV提供）

當自由市場開始，他形容，「這是壓倒我的最後一根稻草。」林書豪突然中斷演講，頻頻擦淚，一度無法控制淚崩情緒。台下球迷、觀眾紛紛高喊「林書豪加油！」、「你最棒！」林書豪擦完淚後，抬頭就說「人生好難！」

他說，「有一句話說當你跌到谷底的時候你只有往上爬，但對我來講每年的谷底是愈來愈深，自由球員的市場對我來講是非常艱難的過程，因為有點感覺NBA好像放棄我，我一直都認為當有任何機會別人可以懷疑我時，他們就會懷疑我。」

林書豪甚至坦承，「我最深的問題就是想問神，祢為什麼要給這一切，給我這一切，卻又讓我活在這麼艱難的狀況裡面？」不過，他仍抱持不放棄、不妥協、不要失去盼望3個信念，支撐著他度過艱難。

林書豪說，「今天來到你們面前，我的心是碎的。我可能永遠沒辦法成為我想成為的球員，但我仍可以擁有自由。當你知道你是誰，你不是誰就不重要。聖經上說，神永不放棄你，因為神使萬事互相效力叫愛神的人得益處，那等候耶和華的必要重新得力。」

分享會最後，林書豪重拾笑容，幽默地說，「今年我的講稿真的是1個小時前才交出來，因為我自己每次要準備時，就會忍不住哭泣。在我要離開美國展開亞洲行時，我就潰堤了3次，但我要成為一個榜樣，永遠不放棄的榜樣，我會一直在這裡，和大家一起堅持下去！」





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