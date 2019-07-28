MLB》陳偉殷中繼3局挨轟失2分 馬林魚不敵響尾蛇（影音）

陳偉殷中繼登板3局掉2分。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷今在對響尾蛇之戰登板，投3局被敲4支安打，包含一發兩分砲，送出4次三振，沒有四壞球保送，連兩場掉分，賽後防禦率小降到7.46，馬林魚最後則以2：9不敵響尾蛇。

陳偉殷於5局上接替先發4局掉6分的山本喬丹上場，一上場就先用滾地球解決戴森（Jarrod Dyson），又漂亮3球三振馬堤（Ketel Marte），最後再三振掉艾斯科巴（Eduardo Escobar），讓對手三上三下；6局上他續投卻遇上亂流，首名打者佩洛塔（David Peralta）就敲安上壘，三振掉T.沃克（Taijuan Walker）後，卻被蘭姆（Jake Lamb）逮中一顆90.3英哩（約140公里）的滑球，一棒扛出中外野兩分砲，馬林魚再掉2分。

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7局上馬林魚仍讓陳偉殷繼續留在投手丘，而他雖然一上場就被戴森敲安，不過接下來馬堤敲出雙殺打，艾斯科巴敲出平飛球遭右外野手Anderson接殺，形成另類的三上三下，陳偉殷也結束今日的投球工作。

陳偉殷中繼3局用51球，其中38顆為好球，被敲4支安打失2分，最快球速達92.2英哩（約148公里），防禦率略降至7.46。

馬林魚此役雖然首局就先馳得點，不過接下來卻遭A.楊恩（Alex Young）封鎖，他主投6局被敲出8安僅失2分、送出2K，收下第4勝。6月表現精采的山本喬丹今天仍是狀況不佳，前3局投得虎虎生風連續解決9名打者，不過第4局控球卻又出狀況，今僅投4局挨1轟、失掉6分，苦吞本季第二敗。

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