MLB》大物捕手灌6打點寫紀錄 克蕭好投剋國民奪第9勝

克蕭繳出6局9K失2分優質先發，喜迎本季第9勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇與國民3連戰第2場，當家塞揚王牌克蕭（Clayton Kershaw）繳出6局9K失2分優質先發，再加上剛上來的大物捕手史密斯（Will Smith）開轟又猛打賞，狂灌6分打點，道奇終場以9：3大勝國民，收下2連勝。

克蕭首局遭遇亂流失2分，不過隨後回穩展現塞揚投手的壓制力，2到4局僅讓對方打線靠著1次保送上壘，隊友在3局上給予火力支援，史密斯敲出陽春砲追回1分，下個半局攻勢再起，馬恩西（Max Muncy）、席格（Corey Seager）敲安串連，進帳2分超前，史密斯再補上一支高飛犧牲打，道奇5局前以4：2領先。

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史密斯6局下再度開火，在一二壘有人敲出帶有1分打點的右外野二壘安打，助隊擴大領先，道奇下個半局再灌4分，包括史密斯滿壘的清壘二壘安打，一舉灌進3分，史密斯繳出3支3的猛打賞，個人進帳6分打點，成為自2006年隆尼（James Loney）單場9分打點以來，近年來單場打點最多的新秀，他也追平大聯盟新秀捕手的紀錄。

克蕭此役主投6局只被敲3安失2分，另有3次保送和9次三振，道奇終場以9：3贏球，他也收下本季第9勝。

史密斯單場貢獻6打點。（美聯社）

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