MLB》老將先發坐鎮洋基仍遭血洗 班尼泰迪敲本季最短轟（影音）

洋基今派老將沙巴西亞先發，仍壓制不住紅襪恐怖的火力。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「基襪大戰」系列賽第三戰今繼續在芬威球場開打，前2戰吞敗的洋基，今日先發輪值仍沒有進入狀況，老將沙巴西亞（CC Sabathia）主投4.1局失5分，被擊出2發全壘打，加上紅襪火力全壘，全隊3人繳出猛打賞，終場就以9：5奪勝，讓宿敵洋基苦吞3連敗。

此役洋基在2局上就靠著Urshela的陽春砲先馳得點，下半局紅襪班尼泰迪（Andrew Benintendi）擊出右外野飛球，原本判定只是支安打，但經過重播輔助判決後，改判為剛好越過全壘打牆的陽春砲，飛行距離僅有310呎（約94.5公尺），成為大聯盟本季距離最短的全壘打，也幫助紅襪將比數追成1：1平手。

請繼續往下閱讀...

4局上，洋基維特（Luke Voit）、厄謝拉（Gio Urshela） 串聯安打，好不容易打回超前分，不過下個半局紅襪攻勢又起，Devers先敲安上壘，1 出局後，重砲手馬丁尼茲（J.D. Martinez）一棒將球扛上左外野連兩戰開轟，兩分砲助球隊也幫助球隊超前比分，接下來紅襪火力還沒停歇，5、6、7三個半局，又灌進5分。洋基在8局上雖然靠著東岡凱爾（Kyle Higashioka）的適時安打追回2分，不過後繼無力，最終仍以5：9不敵紅襪，苦吞3連敗。

重砲手馬丁尼茲連2戰開轟。（美聯社）

馬丁尼茲轟出超前比分的2分砲，開心跟隊友慶祝。（美聯社）

系列賽前兩戰先發投手連環爆的洋基，今雖推出老將沙巴西亞掛帥先發，不過他自7月後表現不穩，前2場還能繳出優質先發，但近2戰卻都投不滿5局被打爆，今他主投4.1局被敲9安，包含2發全壘打，失5分全為責失，苦吞本季第6敗，防禦率也上升到4.78。

而紅襪先發羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），今主投5.2局雖然也被敲出7支安打，不過僅失3分，送出5K，另有3次保送，在隊友們火力全開狂掃15安助攻下，最後開心收下個人本季第13勝。

沙巴西亞近2戰卻都投不滿5局。（USA TODAY Sports）

羅德里奎茲好投收下個人第13勝。（歐新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法