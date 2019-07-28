MLB》耶利奇、K.日浦砲轟金布瑞 釀酒人氣走小熊（影音）

K.日浦擊出再見兩分砲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯外卡雙雄小熊、釀酒人今天迎來系列賽的第二場比賽，釀酒人靠著10局下耶利奇（Christian Yelich）的陽春砲和潛力新秀K.日浦（Keston Hiura）再見兩分砲以5:3拿下勝利。

影片來源:大聯盟官網

雙方先發投手都表現精采，小熊雷斯特（Jon Lester）主投7局無失分，釀酒人C.安德森（Chase Anderson）主投5局僅被瑞佐（Anthony Rizzo）敲出一發2分砲。

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小熊隊瑞佐敲出兩分砲。（今日美國）



小熊一路領先至第8局，八局下半西謝克（Steve Cishek）一上來就被加梅爾（Ben Gamel）敲出一發陽春砲，接著又被肯恩（Lorenzo Cain）打出二壘打，黯然退場接下來的霍蘭德（Derek Holland）雖然順利解決耶律奇，但下個登場的查特伍德（Tyler Chatwood）卻被K.日浦敲出右外野二壘打追平比分，比賽也因此進入延長。

耶律奇今日敲出本季第36轟。（法新社）

小熊雖然在10局上靠著小阿洛馬（Albert Aloma Jr.）的陽春砲取得領先，但10局下小熊終結者金布瑞（Craig Kimbrel）無法守住一分領先，被耶律奇的陽春砲和潛力新秀K.日浦接連敲出全壘打連拿3分，最終苦吞敗投。

打擊方面釀酒人耶利奇5打數3安打，包括本季第36轟，K.日浦4打數2安打，單場打下3分打點，是球隊的致勝關鍵。

投手方面小熊先發雷斯特7局好投無關勝敗，金布瑞上場一個人都沒解決，狂失3分吞下本季第二敗，釀酒人則是由後援上場的佩洛塔（Freddy Peralta）收下。

小熊先發雷斯特7局無失分無緣勝投。（法新社）

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