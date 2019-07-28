游泳》史上第一次！世錦賽重賽時間沒共識竟用丟硬幣決定

中國泳將劉湘（上）和澳洲好手坎貝爾（下）昨在準決賽以相同成績並列第8，最後僅能重賽來搶決賽最後一個名額。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界游泳錦標賽在南韓光州登場，除了深陷「禁藥風波」的中國名將孫楊遭英澳選手抵制外，昨在女子50公尺自由式又出現離奇一幕！中國泳將劉湘和澳洲好手坎貝爾（Bronte Campbell）昨在準決賽並列第8，只能以重賽（swim off）方式決定誰能獲得最後一張決賽門票，不料中澳雙方在重賽時間無法取得共識，最後竟是靠擲硬幣來決定比賽時間。

根據《新華網》報導，中國新一代「游泳女神」劉湘和澳洲泳將坎貝爾在準決賽碰巧都游出24秒46成績，並列第8名，但能參加決賽的名額就只有8個，因此按照國際泳總（FINA）規定，劉湘和坎貝爾必須要透過重賽方式來爭搶決賽最後一個名額。

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沒想到中澳雙方居然在重賽時間上出現分歧，考慮到坎貝爾稍晚還有接力決賽要比，澳洲隊原希望重賽時間能在今天早上進行，不過中國隊卻堅持要在27日當晚就重賽，眼看雙方遲遲無法達成共識，主辦單位竟讓雙方透過丟硬幣猜正反面的方式來決定重賽時間。

沒想到中澳雙方居然在重賽時間上出現分歧，主辦單位竟讓雙方透過丟硬幣猜正反面的方式來決定重賽時間。（圖片擷自微博）

最後中國隊猜中硬幣正面獲勝選擇在當晚重賽，才戲劇化的方式結束了此次的討論，而中國隊雖然順利爭取到自己想要的比賽時間，不過劉湘最後在重賽游出24秒53，以些微差距不敵游出24秒38的坎貝爾，仍是無緣決賽，比賽結束 如釋負重的兩人，最後展現運動家精神，握手相互擁抱。



第3次參加世錦賽的劉湘，本屆僅報名50公尺自由式項目但最後卻無緣決賽，而她在接受《新華網》訪問時遺憾地表示，準決賽後覺得自己的腿都佔不住了，雖然正常發揮不過可能實力仍有不足。

「我已經盡力了。我很想贏，真的很想贏，」劉湘說道，「我已經真的盡力了。我以為成績會很慢，結果成績比我想像的還快，但我從來沒有這麼短時間內游兩趟，今天晚上只能上看台看決賽，真的很遺憾。」

重賽結束 如釋負重的兩人，最後展現運動家精神，握手相互擁抱。（法新社）

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