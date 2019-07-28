NBA》騎士、黃蜂被看衰 新球季預測僅拿24勝

騎士當家球星洛夫（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊在上個賽季只繳出12勝，東部排名倒數第二的成績單，面對下一個賽季，就算「愛神」洛夫（Kevin Love）能夠健康地重返球場，騎士依然前景黯淡。

拉斯維加斯的博弈公司「Ceasars Sportsbook」最近發布下個賽季的各隊戰績預測，騎士和被預估僅獲勝24場，和黃蜂並列最後一名。

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不過與黃蜂相比，騎士的陣容依然較有可看性，除了球星洛夫，還有T.湯普森（Tristan Thompson）、克拉克森（Jordan Clarkson）跟新人塞克斯頓（Collin Sexton），不過在下個賽季仍有許多未知數，包含塞克斯頓和葛蘭德（Darius Garland）的防守表現，還有新教頭貝萊因（John Beilein），他雖然擔任密西根大學主帥長達12年，大學執教生涯中表現亮眼，不過是否能勝任NBA的教練工作仍然得看接下來的成果。

騎士新教頭貝萊因（資料照，法新社）

沒有人期待騎士能在新賽季闖進季後賽，雖然球隊的前景不樂觀，致力球員的成長、找出適合的年輕新血將是騎士下個賽季最大的課題。

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