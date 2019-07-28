U12世界盃》怪物！委內瑞拉重砲連4打數開轟 還轟過記分板

委內瑞拉內野手多明奎茲是U12世界盃至今最火燙打者。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕委內瑞拉內野手多明奎茲，前2戰對義大利、美國連4打數開轟，其中1發還是越過副球場計分板的特大號全壘打，無疑是U12世界盃至今最火燙打者。

身高172公分、體重63公斤的多明奎茲，揮棒架勢十足，26日首戰對義大利，全場3打數都開轟，猛灌7分打點，助隊以15：0扣倒對手，昨迎戰3連霸衛冕軍美國，首打席又轟出全壘打，且2打數2安打，助隊以7：6力退強敵美國。

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多明奎茲也表示，這次盃賽確實打擊上面表現不錯，有很好的進展，希望能持續下去，他也說自己的偶像是家鄉英雄、大聯盟前三冠王卡布雷拉（Miguel Cabrera），未來的夢想就是追隨偶像腳步，挑戰大聯盟。

委內瑞拉今戰墨西哥，全場發生不少失誤，以6：10輸球。多明奎茲認為，應該要贏得這場比賽，但發生了一些失誤釀成敗因，「我們明天會盡全力贏得明天比賽。」

委內瑞拉輸球也讓B組戰況撲朔迷離，目前以2勝1敗並列第二，2勝0敗暫居第一的南韓，下午將跟1勝1敗的美國廝殺，假如輸球，將會呈現4隊2勝1敗的局勢，競爭激烈。

墨西哥今以10：6擊敗委內瑞拉。（記者龔乃玠攝）

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