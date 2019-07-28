NBA》 前馬刺後衛曝波總差點被解雇 竟是「石佛」救了他

前馬刺後衛爆料，波總（後）烏紗帽曾差點不保，好險最後鄧肯（前）打出好表現救了他。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）預計將和球隊簽下3年的延長合約，穩坐聯盟中最高薪的教頭，不過前馬刺後衛丹尼爾斯（Antonio Daniels）今卻爆料，帕波維奇在1998-99球季時，竟然差點就被馬刺解僱。

帕波維奇職教生涯首冠就是在1998-99球季拿下，不過當年馬刺其實打得相當掙扎，下半季前14場比賽就輸掉8場，前馬刺後衛、如今擔任FOX體育解說員的丹尼爾斯今在節目上爆料，馬刺曾召開了一次「只有球員參加的會議」，討論是否要讓帕波維奇繼續留下。

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丹尼爾斯表示，當時戰績低落球隊只能苦苦掙扎，也讓他們不得不迅速做出一些改變，因此他們（球員）決定如果再輸掉作客出戰火箭的比賽，帕波維奇的烏紗帽恐怕就會直接不保。

沒想到最後那場對上火箭的比賽，馬刺最終以99：82獲勝，陣中傳奇「石佛」鄧肯（Tim Duncan）出戰41分鐘攻下23分14籃板5阻攻。那場比賽之後馬刺士氣大振，不但在接下來的20場比賽就贏了18場，更以一舉寫下9連勝紀錄。而馬刺的耐心最後也得到了回報，在帕波維奇執教下，共替聖城大軍抱回五座NBA總冠軍。

「如果我們沒有在休士頓拿下那場比賽或是打得更掙扎一點，」丹尼爾斯說道，「那他們（球團）真的有可能解雇帕波維奇，那麼天曉得馬刺最後會變成怎樣？」

鄧肯將擔任助教，協助恩師波總執教黑衫軍。（取自馬刺推特）

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