MLB》林子偉、張育成打擊火燙 鄧愷威繳7局好投奪四連勝

林子偉。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕小聯盟賽事今有6名台灣球員出賽，效力紅襪的林子偉單場4打數2安打、1打點，連4場敲安，近10場打擊率高達3成58。在印地安人3A打拚的張育成，單場則交出3安猛打賞。

紅襪3A今對上白襪3A，林子偉擔任第6棒二壘手，2局上首打席遭到三振，5局上第二打席敲出左外野二壘安打，連續4場敲安，連續上壘次數推進至8場，6局上在二壘有人時適時擊出左外野安打，打回1分打點，9局上最後打席則以滾地球作收，紅襪3A靠著Cole Sturgeon9上的致勝安打，終場以6：5擊敗白襪3A。

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林子偉單場4支2，另有1分打點，打擊率升至2成67。

印地安人3A張育成今擔任先發第5棒指定打擊，面對勇士3A，2局上首打席就敲安，下個半局第2打席擊出滾地球出局，6局下再度敲安，並靠著隊友Ryan Flaherty的2分砲回來得分，7局下擊出本場個人第3支安打，連3場敲安。單場繳出猛打賞成績單，打擊率升至2成73，球隊終場以7：3大勝。

張育成。（資料照，法新社）





效力於雙城隊1A的小將鄧愷威，今天在與馬林魚1A一役中，先發7局只被敲出3支安打無失分，另外投出2次保送和7次三振，防禦率僅有1.60，球隊終場以3：0完封對手，鄧愷威喜迎本季第4勝，至今9場出賽還未吞下敗投。

在教士短A的宋文華今天中繼2.2局飆6K無失分、另有1保送，球隊以11：4贏球，他也收下本季第3場中繼成功。

巨人捕手張進德在新人聯盟開轟，4打數敲出2安打，另有2打點，打擊率回升至2成27；響尾蛇隊短期1A的林家正，4打數無安打，打擊率降至2成。

鄧愷威。（取自Twins Daily）

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