NBA》養傷出現併發症 英葛蘭取消訓練營下季復出成疑

英葛蘭今夏被湖人交易去鵜鶘，今年3月接受胸廓減壓手術，原預計下個球季就能復出，不料養傷過程中卻疑似出現併發症。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕2016年榜眼英葛蘭（Brandon Ingram）在湖人「六換一」大交易中，被打包送往鵜鶘，新球季將從紐澳良出發，而他今年3月接受胸廓減壓手術，原預計下個球季就能復出，不料美媒今指出英葛蘭養傷過程出現併發症，原定將在週末舉辦的訓練營也取消。
英葛蘭3月初因為右肩疼痛接受檢查，才發現右手臂患有深部靜脈血栓，之後也馬上接受手術，當時醫師成功的找到血液凝塊的來源，並將其清除，現在已經確保血液可以正常流動，不過卻也讓他在上季提前報銷。
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湖人6月與鵜鶘達成重磅交易，送出英葛蘭、「球哥」波爾（Lonzo Ball）、哈特（Josh Hart）以及今年首輪第四順位籤在內的3個首輪選秀籤，換來頂級長人A.戴維斯（Anthony Davis）。
7月初鵜鶘總管葛瑞芬（David Griffin）才剛表示英葛蘭病情沒有任何問題，也預計他能趕上新球季訓練營。
不過英葛蘭原計畫本週將在德州的一所高中舉辦個人訓練營，但營隊籌辦者卻推特上宣佈，由於出現一些當初無法預期的原因，加上英葛蘭在養傷過程中疑似出現併發症，決定取消訓練營。噩耗一出，也讓外界擔心不知道這位榜眼能否趕得上新球季開打。
UPDATE: the Brandon Ingram basketball camp that was scheduled for this weekend at Eastwood High School has been canceled.— Patrick Chalvire （@PatrickKFOX14） July 24, 2019
Organizers say it is due to complications as Ingram recovers from injury. https://t.co/R6wQrnAZKN