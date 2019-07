NBA》養傷出現併發症 英葛蘭取消訓練營下季復出成疑

英葛蘭今夏被湖人交易去鵜鶘,今年3月接受胸廓減壓手術,原預計下個球季就能復出,不料養傷過程中卻疑似出現併發症。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕2016年榜眼英葛蘭(Brandon Ingram)在湖人「六換一」大交易中,被打包送往鵜鶘,新球季將從紐澳良出發,而他今年3月接受胸廓減壓手術,原預計下個球季就能復出,不料美媒今指出英葛蘭養傷過程出現併發症,原定將在週末舉辦的訓練營也取消。

英葛蘭3月初因為右肩疼痛接受檢查,才發現右手臂患有深部靜脈血栓,之後也馬上接受手術,當時醫師成功的找到血液凝塊的來源,並將其清除,現在已經確保血液可以正常流動,不過卻也讓他在上季提前報銷。

請繼續往下閱讀...

湖人6月與鵜鶘達成重磅交易,送出英葛蘭、「球哥」波爾(Lonzo Ball)、哈特(Josh Hart)以及今年首輪第四順位籤在內的3個首輪選秀籤,換來頂級長人A.戴維斯(Anthony Davis)。

7月初鵜鶘總管葛瑞芬(David Griffin)才剛表示英葛蘭病情沒有任何問題,也預計他能趕上新球季訓練營。

不過英葛蘭原計畫本週將在德州的一所高中舉辦個人訓練營,但營隊籌辦者卻推特上宣佈,由於出現一些當初無法預期的原因,加上英葛蘭在養傷過程中疑似出現併發症,決定取消訓練營。噩耗一出,也讓外界擔心不知道這位榜眼能否趕得上新球季開打。

UPDATE: the Brandon Ingram basketball camp that was scheduled for this weekend at Eastwood High School has been canceled.



Organizers say it is due to complications as Ingram recovers from injury. https://t.co/R6wQrnAZKN