NBA》最難熬的一年！林書豪情緒潰堤後今展露笑顏離台

林書豪出席「JLIN DAY國泰夏日市集」，與粉絲合照。（記者吳孟儒攝）



〔記者吳孟儒／台北報導〕台裔後衛林書豪未來動向遲遲未定，坦言是「最難熬的一年」，昨天在分享會一度崩潰落淚，但今天下午來到「JLIN DAY國泰夏日市集」，粉絲齊聲喊加油，更替他提早慶生，讓豪小子展露笑顏，結束5天行程離開台灣。

自由市場自7月1日開市，從大咖瘋狂簽約到現在已逐漸冷卻，但林書豪卻仍在等待下家，漫長過程令他飽受煎熬，昨天在新店教會佈道會談起籃球生涯的起伏，不禁情緒潰堤，也讓現場粉絲相當心疼。

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林書豪展露笑顏。（記者簡榮豐攝）

林書豪今天早上出席球學座談會時坦言，「今年是最艱辛的一年，很多細節我都沒說，大家都不知道，遇到這些情況讓我很困惑，我希望我能夠成熟一點。」豪小子表示，下個月即將邁入31歲，他希望自己能夠越來越成熟，而不只是被動前進，雖然前途茫茫，但他正面態度應對，「像我昨天晚上說的，一步一步走，1年後、2年後，我會在哪，我會不會打得好，這都不用想太多。」

林書豪來到夏日市集活動，見到粉絲熱情迎接，字字句句的打氣，品嘗球迷手做甜點，提早慶生，也給予他滿滿能量，「每次有活動的時候看到這麼多很熱情的粉絲，心情很好。」

談到昨天感性一幕，他收拾情緒表示：「我知道我自己需要一點時間，講出來與大家分享，也是希望可以鼓勵別人，我不希望我所展現出的形象是假的，不只打得好的時候可以在眾人面前說我們打得好，希望打不好的時候也可以面對大家。」

林書豪稍早結束在台灣最後一個活動後，已啟程至機場飛往上海，出席明天的中國籃球聯賽（CBA）選秀，他也預祝參與選秀的吳永盛能夠有好的結果。

林書豪28日出席球學訓練營，分享求學、運動員等經驗。（記者簡榮豐攝）

林書豪結束5天台灣行。（記者簡榮豐攝）

林書豪（左）、球學創辦人何凱成（右）28日出席球學訓練營，分享求學、運動員等經驗。（記者簡榮豐攝）

林書豪28日出席球學訓練營，分享求學、運動員等經驗。（記者簡榮豐攝）

林書豪（左）、球學創辦人何凱成（右）28日出席球學訓練營，分享求學、運動員等經驗，兩人相互擁抱打氣。（記者簡榮豐攝）

林書豪出席「JLIN DAY國泰夏日市集」，與粉絲合照。（記者吳孟儒攝）



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