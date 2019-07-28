中職明星賽Live》保送安打串連 中職明星隊3：0台灣隊

第四局

4局上，蘇智傑三壘平飛球遭接殺，林泓育二游穿越安打上一壘，陳俊秀三壘強襲滾地，許基宏美技攔截，封殺一壘跑者，打者上一壘，詹子賢二壘滾地，跑者遭封殺，三出局。

第三局

3局上，中職明星隊換投施子謙，藍寅倫二壘上空飛球遭接殺，王威晨二壘滾地遭刺殺，王勝偉遭到三振，三上三下。

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3局下，台灣隊換投王溢正，胡金龍三壘強襲滾地，遭王威晨美技攔截刺殺，廖建富一壘滾地遭刺殺，彭政閔中外野飛球出局，三上三下。

第二局

2局上，陳俊秀左外野飛球出局，詹子賢獲四壞保送，郭嚴文二壘滾地遭刺殺，詹子賢上到二壘，黃鈞聲遭到三振。

2局下，陳品捷一壘滾地遭刺殺，李宗賢遭到三振，王正棠三壘滾地遭刺殺，三上三下。

第一局

1局上，王威晨一壘滾地遭刺殺，王勝偉獲四壞保送，蘇智傑遭到三振，林泓育一壘上空飛球出局。

1局下，王正棠游擊滾地遭刺殺，胡金龍左外野二壘安打，廖建富獲四壞保送，彭政閔安打上一壘，明星賽累積19支安打，平王光輝記錄，跑者攻佔滿壘，林智勝獲保送，胡金龍回到本壘，中職明星隊先馳得點，續佔滿壘，張志豪右外野安打，打回兩分打點，中職明星隊3：0台灣隊，林智勝搶佔三壘遭刺殺，打者停留在一壘，許基宏投手前滾地遭刺殺，三出局。

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台灣先發打線

1.王威晨 , 3B

2.王勝偉 , SS

3.蘇智傑 , LF

4.林泓育 , DH

5.陳俊秀 , 1B

6.詹子賢 , CF

7.郭嚴文 , 2B

8.黃鈞聲 , C

9.藍寅倫 , RF

先發投手 陳仕朋

中職明星先發打線

1.王正棠 , 2B

2.胡金龍 , LF

3.廖健富 , C

4.彭政閔 , DH

5.林智勝 , 1B

6.張志豪 , CF

7.許基宏 , 3B

8.陳品捷 , RF

9.李宗賢 , SS

先發投手 萊福力

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