MLB》金鶯隊怕了！出招伺候大谷翔平 球迷：正確選擇（影音）

大谷翔平今天開轟，球隊無緣贏球。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕天使與金鶯今天展開精彩打擊戰，9局下2出局一分落後、二三壘有人的局面，輪到大谷翔平打擊，一棒就能當英雄結束比賽的機會，結果金鶯敬畏大谷的打擊實力，決定故意四壞保送他，這個策略奏效，最後天使無緣追平，吞下3連敗，日本球迷驚：「這是對打者大谷最棒的評價」。

兩軍今天互有領先，天使隊包括楚奧特（Mike Trout）、大谷翔平、普侯斯（Albert Pujols）都敲出全壘打，然而追不過天使投手群丟掉的分數，9局下天使最後反攻，1出局一三壘有跑者時，金鶯隊選擇讓右投吉文斯（Mychal Givens）對決被譽為世界最強打者的楚奧特，結果讓鱒魚揮棒落空三振出局，一壘跑者趁機盜上二壘。

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此時已2出局，金鶯選擇故意四壞球保送大谷，想對決第四棒的阿普頓（Justin Upton），結果果真讓阿普頓敲出二壘上方飛球出局，今天5打數0安打。全大聯盟戰績倒數第二爛的金鶯，已拿下對天使的3連勝，明天力拼4連戰橫掃。

今天最後這個調度引起日本球迷熱議，有人認為：「雖然我很期待大谷再見安，但金鶯這是最正確的選擇」「大谷的速度快，也可能敲內野安打，這時候敬遠他是正常的吧」「這個年紀就在大聯盟打第三棒，還在這種時候被敬遠，大谷真的好強啊，他還會投球對吧」「三振鱒魚之後敬遠大谷，這是對打者大谷最高的評價」。

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