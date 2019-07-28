瓊斯盃》陳薇安連兩戰飆20分 率台灣白隊擊敗菲律賓

白隊擊敗難纏的菲律賓。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕瓊斯盃女子組賽事今為最後一日，台灣白隊迎戰菲律賓，在陳薇安繳20分帶領下，最終以92：83獲勝，本屆瓊斯盃拿下2勝3負，而菲律賓則是全敗收場。

台灣白隊賽前戰績為1勝3負，今面對菲律賓將爭取第2勝，力拚更好的成績。今開賽菲律賓先打出一波7：0攻勢，隨後陳薇安連拿6分止血，加上黃鈴娟在外線開火，白隊在首節取得雙位數領先。

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易籃後，菲律賓急起直追，安妮玫一人拿下4分，一度將差距縮小至2分差，韓雅恩、朱育勤輪流挺身而出，再將領先擴大，最終以9分差獲勝。

陳薇安繳出全隊最高20分、3助攻，黃鈴娟16分次之。陳薇安今年瓊斯盃表現穩定，場均17.8分、3.2助攻，連兩戰拿下20分，且剛從世大運後回來，接著瓊斯盃，各種高強度賽事，仍能維持高檔手感，她說：「因為真的很想贏，沒有太多疲憊的感覺。」

彭曉彤替補上陣，在第4節連拿9分，她提到在最後一節上場，雖然心裡有點壓力，但獲得教練的信任，她也要更信任自己。這是世大運這支球隊一起打的最後一戰，彭曉彤感性地說：「大家都沒有壓力、放開來打，希望彼此一起往更好的方向前進。」

陳薇安快攻推進時，菲律賓珍南推人搶球。（記者林正堃攝）

菲律賓艾芙兒（右）與安妮枚聯手攻下47分，一路緊咬白隊。（記者林正堃攝）

錢薇娟。（記者林正堃攝）

彭曉彤。（記者林正堃攝）

朱育勤拉桿上籃。（記者林正堃攝）

韓雅恩上籃得分。（記者林正堃攝）

林蝶界外區救球。（記者林正堃攝）

陳薇安上籃得分。（記者林正堃攝）

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