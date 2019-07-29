MLB》系列賽遭世仇痛電還不夠慘 洋基本季MVP恐進IL

拉梅修。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基與世仇紅襪的系列賽4連戰，前三戰洋基都以大比分吞敗，更慘的是，開季至今可說是洋基隊MVP的拉梅修（DJ LeMahieu），還因為腹股溝拉傷被列入每日觀察名單。

根據《紐約郵報》指出，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）受訪時表示，拉梅修在美國時間禮拜五的比賽上，身體感覺到有些不大對勁，但還是完成了比賽，雖然他賽後表示自己沒問題，但洋基為了保險起見，還是讓他在美國時間周六的比賽坐板凳。

請繼續往下閱讀...

拉梅修已經做了核磁共振檢查，檢查結果將決定他是否進入傷病名單當中。布恩認為：「我並不覺得很嚴重，我認為做完測試就夠了。」只不過布恩也補充道，不管拉梅修的測試結果如何，他都不會在洋基紅襪系列賽最終戰上場。

洋基總教練布恩（左）。（資料照，美聯社）

洋基將會在美國時間週日休兵，接著在主場迎接與響尾蛇隊的二連戰，如此一來拉梅修就會有三天的休息日。

拉梅修今年與洋基簽下2年2400萬美元的合約，原本預計會擔任洋基一、二、三壘工具人或者替補，但想不到他卻打出驚人表現，在洋基傷兵不斷的情況下出賽95場，打出.332/.382/.517的打擊三圍，15發全壘打追平生涯最高，71分打點更創生涯新高，綜合貢獻值（fWAR）是全隊最高的3.7，說拉梅修是洋基隊本季的MVP並不為過。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法