MLB》倒地後180度轉身快傳 克勞佛大秀罕見神技！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨日水手與老虎隊的比賽，水手隊克勞佛（J.P. Crawford）做出一個超神奇的美技守備，守下珍貴的出局數，賽後兩隊總教練都對這個驚人的守備讚不絕口。

第九局上半，水手後援左投伊萊亞斯（Roenis Elias）讓坎德拉里歐 （Jeimer Candelario）打出初速100英哩的游擊方向滾地球，克勞佛先是在地上擋下這球，並在失去平衡的狀況下，於地上展現驚人的轉身傳球美技讓打者出局。

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克勞佛驚人守備。（資料照，法新社）

賽後總教練瑟維斯（Scott Servais）大讚這個驚人的守備，「這是你能看到一個游擊手做出的最好守備，不只是把球擋住，他的傳球以及能夠將球準確地送進手套都相當驚人。」

瑟維斯繼續說明這個驚人的守備：「這不僅是與身體能力有關，還有整個身體內部的機制掌控，你知道你接球後得馬上把球給從手套中投出，而他傳球的動作相當迅速，這是個很誇張的守備。首先你要接到這顆球，然後用自己的身體控制能力，讓球能夠飛越球場、再準確地丟進一壘手的手套，我不知道人們是否能了解這個動作有多困難，但這真的很罕見。」

老虎隊總教練賈登海爾（Ron Gardenhire）也補充道：「這是個你所能看到更好的守備，我已經很久很久沒看到這類型的守備了。」

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