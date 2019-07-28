日職》炭谷銀仁朗、葛雷諾敲滿貫砲 巨人成功終止4連敗

炭谷銀仁朗單場雙響，包括一發滿貫彈，貢獻6打點。（取自讀賣巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎與巨人進行三連戰最終戰，前兩戰都輸球的巨人今打線大爆發，靠著洋砲葛雷諾（Alex Guerrero）的首局滿貫砲與捕手炭谷銀仁朗轟出雙響砲，包括一發滿貫彈，單場貢獻6打點，終場巨人以16：4海扁阪神，成功終止4連敗。

首局阪神外野手近本光司率先敲出三壘安打，幫助球隊先馳得點，不過巨人的反擊來得很快，葛雷諾在滿壘的情況下，一棒轟出中外野大牆，巨人單局回敬7分攻勢。

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3、4兩局巨人軍攻勢再起，炭谷銀仁朗轟出兩分砲，加上龜井善行的三壘安打，前4局打完巨人取得11：2遙遙領先。比賽來到6局下，兩出局後炭谷銀仁朗再逮中一顆紅中速球，敲出左外野滿貫全壘打，最終巨人以16：4血洗阪神虎，成功終止4連敗。

投手方面，阪神老將岩田稔僅先發3局，被敲8支安打包括2發全壘打，慘失9分退場。接替的飯田優也與浜地真澄同樣表現不佳，分別丟掉2分與4分。而巨人先發櫻井俊貴主投7局失3分，另有6次三振，拿下本季第4勝。

洋砲葛雷諾首局轟出滿貫彈。（取自讀賣巨人推特）

巨人先發櫻井俊貴主投7局失3分，拿下本季第4勝。（取自讀賣巨人推特）

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