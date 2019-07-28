NBA》打電玩不是書呆子！林書豪要顛覆刻板印象

林書豪在記者會上玩射擊遊戲。（大會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕林書豪不只是一名職業籃球員，場外更是一支電競隊的老闆，他希望能顛覆一般人對電動的刻板印象，「不是愛打電動就是書呆子」。

林書豪今天出席威剛科技旗下電競品牌XPG贊助其旗下電競隊「J.Storm」活動，他透露賽季期間的休閒活動之一正是打電動，記者會現場更直接與現場來賓互尬射擊遊戲，「其實一開始表現得沒有很好，後來才慢慢進入狀況。」

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不只是賽季期間的娛樂活動，林書豪從玩家投身電競產業，成立職業隊角逐世界版圖，他說：「好像你打電動，人家就會覺得你是書呆子，怎麼35歲還窩在家，吃泡麵之類的。」

林書豪盼能以一己之力，改變外界的想法，這也是他成立電競隊的目的之一，「打電動也能是好學生，也可以打好籃球。」

隨著全球電競市場蓬勃發展，威剛科技旗下電競品牌XPG打造全系列標準配備，強勢推出全球首款雙單體PRECOG電競耳機等六大電競產品線，並重磅贊助林書豪的職業電競隊伍J.Storm。

林書豪鼓勵電競選手。（大會提供）

XPG看準J.Storm潛力，林書豪精選XPG全面提升戰隊配備。（大會提供）

林書豪替電競活動站台。（記者吳孟儒攝）

林書豪替電競活動站台。（記者吳孟儒攝）

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